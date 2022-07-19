ИГУ вошел в рейтинг SuperJob по уровню зарплат выпускников в сфере юриспруденции

Иркутский государственный университет вошел в рейтинг вузов России 2022 года по уровню зарплат молодых специалистов, работающих в сфере юриспруденции и окончивших вуз в 2016-2021 годах. В ранжированном списке ИГУ занимает 15-е место, рассказали в пресс-службе вуза.

Рейтинг составлен исследовательским центром Superjob на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников 2016-2021 гг. По представленным данным размер заработной платы, на которую может претендовать в Москве специалист, окончивший Иркутский государственный университет, составляет 75 000 рублей. Кроме того, в рейтинге также учтена доля выпускников, ищущих работу в том городе, где они учились. У ИГУ этот показатель равен 79 %.

Отметим, вместе с ИГУ на 15-м месте расположились еще несколько вузов, в том числе такие крупные как Балтийский федеральный университет им. И. Канта и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет.

Всего в рейтинге 20 мест, которые распределены в этом году между 61 вузом. Лидер — Московский государственный институт международных отношений МИД РФ (МГИМО). Также в список вошел еще один иркутский вуз — БГУ, который занимает 16-ю строчку.