Новости

ИГУ вошел в рейтинг SuperJob по уровню зарплат выпускников в сфере юриспруденции

Иркутский государственный университет вошел в рейтинг вузов России 2022 года по уровню зарплат молодых специалистов, работающих в сфере юриспруденции и окончивших вуз в 2016-2021 годах. В ранжированном списке ИГУ занимает 15-е место, рассказали в пресс-службе вуза.

Рейтинг составлен исследовательским центром Superjob на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников 2016-2021 гг. По представленным данным размер заработной платы, на которую может претендовать в Москве специалист, окончивший Иркутский государственный университет, составляет 75 000 рублей. Кроме того, в рейтинге также учтена доля выпускников, ищущих работу в том городе, где они учились. У ИГУ этот показатель равен 79 %.

Отметим, вместе с ИГУ на 15-м месте расположились еще несколько вузов, в том числе такие крупные как Балтийский федеральный университет им. И. Канта и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет.

Всего в рейтинге 20 мест, которые распределены в этом году между 61 вузом. Лидер — Московский государственный институт международных отношений МИД РФ (МГИМО). Также в список вошел еще один иркутский вуз — БГУ, который занимает 16-ю строчку.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Дерипаска: На перестройку российской экономики уйдет от 4-6 до 10-12 лет
«Газпром» объявил форс-мажор по поставкам в Европу. Что это значит?
Как китайцы завоевывают российский авторынок
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании