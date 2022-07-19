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Иркутская область вошла в ТОП-10 участников программы «Честный Знак»

Регион занимает лидирующие позиции по маркировке упакованной воды и молочной продукции, рассказали SIA.RU в правительстве Приангарья.

Область входит в ТОП-10 российских субъектов по количеству участников, присоединившихся к системе технологического обеспечения оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке на территории России «Честный Знак». О результатах работы в сфере маркировки продукции в регионе сообщила заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина.

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Замминистра отметила, что Иркутская область входит в ТОП-5 регионов Сибирского федерального округа по производству маркированной молочной продукции, выпустив более 56 тысяч тонн продукции. Предприятиям, осуществляющим переработку молока, оказывается государственная поддержка. В 2022 году производителям молочной продукции выплачиваются субсидии на прирост переработанного сырого молока. Кроме того, молокоперерабатывающие предприятия могут получать поддержку в рамках подпрограммы «Развитие переработки сельскохозяйственного сырья, производства продовольственных товаров и расширения каналов сбыта».

– Маркировка позволяет нам не только бороться с нелегальной продукцией, но и в целом отслеживать оборот. Своевременная и оперативная статистическая информация, позволяет нам мониторить динамику в продовольственной безопасности и своевременно принимать управленческие решения. Это дает понимание, как и какие меры государственной поддержки работают, – рассказала Марина Кожарина.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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