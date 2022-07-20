«Криптостолица» без «криптозимы». Предприниматели обсудили развитие майнинга в Иркутске

В Иркутске майнят если не все, то многие. И даже «криптозима», наступившая из-за драматического падения курса биткоина и других криптовалют, не охладила пыл жителей «криптостолицы». «Серые» майнеры продолжают потреблять электроэнергию по тарифам для населения – так, что ее скоро не останется для легальных потребителей и потенциальных инвесторов, не платят налоги, а перегрузки сетей все чаще приводят к пожарам. Правовой вакуум сохраняется: законодательно майнинга в России по-прежнему нет. О проблемах и перспективах криптоиндустрии шла речь на профильной сессии в рамках съезда лидеров «Опоры России» в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

«Законопроект внесут – и будет жарко»

Тема майнинга будоражит умы иркутян не первый год. Запрет на эту деятельность в Китае в 2021 году привлек в Приангарье – регион с самыми низкими тарифами на электроэнергию – еще больше желающих быстро заработать, причем – далеко не всегда легально. Государственная политика в сфере криптоиндустрии до сих пор не определена, и многие пользуются имеющимися «лазейками» в законодательстве. В Иркутской области «майнят все» – и это не фигура речи, отмечает депутат Государственной Думы Александр Якубовский.

Александр Якубовский, депутат Государственной Думы.

Фото: Андрей Фёдоров

– Здесь даже у бабушек есть машинки. И когда я говорю об этом коллегам на федеральном уровне, у них вот такие глаза: «Бабушки, майнинг, криптовалюта?» Я говорю: «Вы не понимаете, в каком регионе мы живем».

Мы должны отделить промышленный майнинг и домашний. Говорить о полном запрете домашнего майнинга, на мой взгляд, не совсем корректно, но потребление электроэнергии при этом должно быть по коммерческому тарифу. Во всех процессах должна быть логика. Важно, чтобы регулирование работало.

Александр Якубовский, депутат Государственной Думы.

Фото: Андрей Фёдоров

Минфин уже подготовил законопроект. Сейчас все в ожидании решения, как мы будем жить дальше. Точки зрения разные: Министерство энергетики сразу выступало за легализацию майнинга. У Центробанка, как у регулятора, изначально была особая позиция – запретить все. Сегодня они уже отчасти пошли «на попятную», во всяком случае, бартерные операции возможны.

Всё еще в процессе, всё только начинается. Я уверен: даже после того, как законопроект внесут, будет очень жарко, будет огромное количество поправок и предложений. Нас ждет большая, серьезная работа, чтобы в итоге мы пришли к единому знаменателю, который не будет тормозить развитие – не только экономики России, но и страны в целом. Потому что, на мой взгляд, говоря о блокчейне, мы говорим о будущем векторе развития – в том числе, и государственности в целом. За блокчейном – будущее.

«Иркутск – “криптостолица”, здесь добывается более 10% биткоина»

«Криптозима», наступившая в этом году на фоне падения финансовых рынков и курса биткоина – в два-три раза, нисколько не охладила пыл иркутских майнеров. Как говорит предприниматель Юрий Дромашко, сегодня в «криптостолице» добывается свыше 10% мирового биткоина. Криптовалютный миллионер считает, что развитие криптоиндустрии позволит привлечь дополнительные инвестиции в регион: главное – не мешать развитию отрасли.

Юрий Дромашко, предприниматель.

Фото: Андрей Фёдоров

– Когда я решил назвать Иркутск «криптостолицей», многие смеялись. А теперь наш регион просто изменился благодаря майнингу.

Что касается легализации, то это очень просто. У нас есть несколько глав Налогового кодекса, в которых все прописано, и этого достаточно. Не надо плодить лишние документы и запутывать людей. На мой взгляд, нужно просто отозвать все письма Центробанка, в которых он говорит о том, что биткоин – это денежный суррогат, и не рекомендует гражданам, банкам, юридическим лицам участвовать в обороте криптовалюты, потому что это может привести «к пособничеству терроризму». Отозвать эти письма, открыть ОКВЭД – для начала «майнинг», а потом все остальное. Тогда у людей будет возможность все учитывать и платить налоги, сейчас ее нет.

Отрасль криптовалют очень молода, ее нужно поддерживать, не мешать. Я думаю, что всё, что мы можем сделать, – создать здесь свободную экономическую зону, с нулевой ставкой. Майнеры и так платят достаточно НДС. Если освободить людей от налоговой нагрузки, сюда будут вливаться инвестиции, отрасль будет развиваться. Тогда, возможно, что-то у нас получится.

«Возможности момента необходимо использовать»

Перспективу для региона видит в развитии криптоиндустрии и доктор экономических наук Надежда Калюжная. По ее словам, сейчас у России и Приангарья есть отличная возможность воспользоваться своими конкурентными преимуществами. Но действовать надо быстро: иначе «поезд уйдет».

Надежда Калюжная, доктор экономических наук.

Фото: Андрей Фёдоров

– Страна 60% электроэнергии поставляла в страны Балтии, теперь они отказались ее принимать. Возникает вопрос: куда направить эту электроэнергию? Конечно, можно гнать ее в Китай по низким ценам. Но можно позволить зарабатывать нашим людям, особенно в Иркутской области, где стоимость электроэнергии для населения значительно ниже, чем в соседних регионах.

Возможности момента, безусловно, необходимо использовать. Потому что, если Китай отказался от майнинга в июне 2021 года, это не значит, что он отказался навсегда. Вполне вероятно, что, введя цифровой юань, они через пару лет снова займутся майнингом – и тогда наша конкурентная возможность будет упущена.

«Такая математика весьма сомнительна»

Однако, по мнению Олега Причко, генерального директора Байкальской энергетической компании, такая математика весьма сомнительна. Он приводит иные расчеты.

Фото: Андрей Фёдоров

– Потребление стран Балтии в настоящее время выглядит следующим образом: Латвия – 6 652 млн кВтч., Литва – 10 541 млн кВтч., Эстония – 7 317 млн кВтч. Таким образом, сумма потребления трех стран – 24 510 млн кВтч/год. При этом у перечисленных стран есть также собственное производство ресурса разными источниками и, по официальным данным, оно составляет 1 121 492 млн кВтч.

Путем несложных вычислений, если из этого объема убрать объем собственного производства, останется такая малая часть, которая в масштабе нашего региона и даже страны совершенно несущественна – чуть более 2% от объема производства в России. И этот объем не сыграет существенным образом на экономике нашего региона. Поэтому утверждение доктора экономических наук фактически не подкреплено никакими аргументами и может ввести в заблуждение экспертное сообщество.

«Иркутская область – плацдарм для развития цифровой экономики»

Некоторые компании, тем не менее, активно пользуются теми возможностями, которые сегодня есть. Как рассказал Игорь Гордеев, коммерческий директор компании «Bitriver» – крупнейшего в Евразии оператора дата-центров для майнинга (находится в Братске), майнинговые ЦОДы используют избыточную электроэнергию. По экспертным оценкам, профицит генерирующих мощностей в России составляет 20 ГВт (без учета прекращения поставок энергии в страны Балтии).

Фото: Андрей Фёдоров

– Наша компания выступает за легализацию криптоиндустрии. По оценкам экспертов, увеличение налоговой базы может принести в бюджет сумму около 50 млрд рублей, только на первом этапе. Рост инвестиционной активности будет совершенно ощутимым.

Мы воспринимаем Иркутскую область как плацдарм для дальнейшего развития – и нашего, и цифровой экономики в целом. Недавно открыли в Усть-Илимске новый ЦОД, потратили на оборудование 700 млн рублей, создали порядка 100 рабочих мест. Уверен, что инвестиции в регион за счет майнинга будут поступать и дальше.

«Серый» майнинг приобрел характер эпидемии»

Впрочем, говоря о будущем, не стоит забывать и о настоящем. А в нем – из-за отсутствия должного регулирования в отрасли – уже накопилось немало проблем. В первую очередь присутствие майнеров, большинство из которых ведут деятельность «по-серому», ощущает энергетический рынок. И, как говорит генеральный директор Байкальской энергетической компании Олег Причко, ситуация с каждым годом становится все более критической.

Олег Причко, генеральный директор Байкальской энергетической компании.

Фото: Андрей Фёдоров

– Есть законопослушные промышленные майнеры: это люди, которые занимаются новым видом деятельности легально и никому не доставляют проблем. Нас часто укоряют: «Вот у вас в Пивоварихе есть майнинг-отель, вы сами майните». Да, есть. Но он официально присоединен промышленной связью к промышленным электросетям, рассчитанным на промышленную нагрузку в режиме 24/7. При этом выплачивает налоги, создает легальные рабочие места, рассчитывается за потребление по ценам, установленным государством.

Чего не скажешь о «серых» майнерах, которые получают сверхприбыль за счет других: платят по тарифу для населения, а не по коммерческому, как подавляющее большинство предпринимателей, перегружают сети. В итоге страдают другие люди, которые из-за постоянных перегрузов сетей часто остаются без электричества. Только в этом году только прирост потребления нелегальных майнеров, которые прячутся по домохозяйствам, составил 900 млн кВт/ч. Плюсом к 1 млрд 80 млн прошлогоднего прироста. Их становится все больше и больше, в Иркутской области это уже приобрело характер эпидемии.

При этом в регионе возрастает количество пожаров: Иркутская область лидирует в России по пожарам, вызванным электротехническими причинами, в первую очередь – перегрузами электрических сетей из-за бытовых майнинговых ферм. Мы лидируем и по проблемам, связанным с обеспечением качества электрической энергии домохозяйствам, потому что майнеры «запитываются» по бытовым сетям и оттягивают на себя мощности соседей.

Фото: Андрей Фёдоров

Проблемы сохраняются. Никакой «криптозимы» из-за падения биткоина в Иркутской области не произошло: как майнили, так дальше и майнят. Майнеры в мире и в других регионах России живут в основном на той выручке, которую дает им сам майнинг криптовалют. У нас же в Иркутской области ситуация другая: нелегальные майнеры получают основную доходность за счет незаконного увода к себе в карман значительной части от субсидий, направляемых всеми другими потребителями региона на субсидирование тарифов для населения – 86 копеек на селе и 1,23 рубля в городе.

Некоторые считают, что майнеры – проблема только энергетиков, которые получили перегруз сетей. Однако надо понимать, что финансовая нагрузка ложится на плечи легального бизнеса Иркутской области, который вынужден оплачивать работу «серых» майнеров. И в цене продукции легального бизнеса все эти переплаты вынуждены оплачивать все жители региона.

Фото: Андрей Фёдоров

На конец 2020 года объем перекрестного субсидирования составил 6 млрд рублей. С каждым годом эта цифра становится больше. Как и тарифы для малого бизнеса: сейчас он платит 4-4,5 рубля, и в этом тарифе содержится доля, которой предприниматели, по сути, платят за «серых» майнеров. Такие правила установлены на энергорынке на федеральном уровне: за низкие тарифы населения платит бизнес региона. Доля «серого» майнинга растет – значит, будет расти и перекладывание затрат на бизнесы и на бюджетные учреждения.

Низкие тарифы на энергоносители долгое время были нашим основным конкурентным преимуществом в сравнении с любым другим субъектом Российской Федерации. Сейчас, из-за «серых» майнеров, это преимущество практически исчезает. И дело не только в растущих тарифах. Сами возможности электросетевого хозяйства, возможности по производству электроэнергии «оттянуты» туда. Все резервы уже «растащены» в прямом смысле по домам.

«Свободных мощностей нет»

Развивать легальный, промышленный майнинг сегодня, действительно, непросто: «серый» рынок продолжает перетягивать мощности. Только за минувшую зиму потребление выросло на 770 МВт. Мощность Иркутской ГЭС, для сравнения, – 662 МВт. Как говорит директор по технологическому присоединению «Иркутской электросетевой компании» Евгений Вечканов, получить техническое присоединение для ведения бизнеса, в том числе в криптоиндустрии, становится все труднее.

Евгений Вечканов, директор по технологическому присоединению «Иркутской электросетевой компании» (справа).

Фото: Андрей Фёдоров

– Промышленный майнер для нас – очень удобный потребитель: понятный график, нет скачков, можно им управлять, сглаживать нагрузки, но возможности развития отрасли ограничены. Иркутская энергосистема, как и вся энергосистема России, была запроектирована и построена еще в прошлом веке. Ничего существенного по изменению инфраструктуры системы не произошло, сети новее не стали. А «серый» майнер, который просто включился в розетку, никаких инвестиций не делает, платит субсидируемый тариф.

Уже сегодня в Иркутско-Черемховском энергоузле мощностей нет. Чтобы развивать энергетику в южной части региона, нужно построить линию 500 кВ. А это 60 млрд рублей и 7 лет. Тарифы в коммерческом сегменте уже изменились: чем больше потребление, чем выше спрос и загрузка линий – тем выше цена. Наступит момент, когда и промышленный майнинг будет неинтересен.

«Выходите из тени, если хотите, чтобы этот бизнес остался у вас»

«Кто из вас майнит?» – с таким вопросом обратился к участникам сессии один из спикеров. «Леса рук», ожидаемо, не было: все скромно отсиделись, не желая афишировать свою деятельность. Но, если предприниматели продолжат майнить тихо, «по-серому», они не смогут влиять ни на какие решения, в том числе, на регулирование криптоиндустрии в интересах малого и среднего бизнеса, убежден вице-президент НП «ОПОРА РОССИИ» Валерий Шагаев.

Валерий Шагаев, вице-президент НП «ОПОРА РОССИИ».

Фото: Андрей Фёдоров

– Мнение большой энергетики надо формировать – с точки зрения тарифного регулирования, техприсоединений, как и мнение Центробанка, Минэка. Все эти структуры – тяжелые на принятие и изменение решений. Если этим не заниматься сейчас, то поезд будет идти дальше без вас.

Отношение части малого бизнеса меня пугает. Закон примут в любом случае, но, если вы не будете в этом участвовать – то не в ваших интересах, а в интересах промышленных групп. Выходите из тени, если хотите, чтобы этот бизнес остался у вас.