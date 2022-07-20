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«Криптостолица» без «криптозимы». Предприниматели обсудили развитие майнинга в Иркутске

В Иркутске майнят если не все, то многие. И даже «криптозима», наступившая из-за драматического падения курса биткоина и других криптовалют, не охладила пыл жителей «криптостолицы». «Серые» майнеры продолжают потреблять электроэнергию по тарифам для населения – так, что ее скоро не останется для  легальных потребителей и потенциальных инвесторов, не платят налоги, а перегрузки сетей все чаще приводят к пожарам. Правовой вакуум сохраняется: законодательно майнинга в России по-прежнему нет. О проблемах и перспективах криптоиндустрии шла речь на профильной сессии в рамках съезда лидеров «Опоры России» в Иркутске.

<p>Фото: Андрей Фёдоров</p>

Фото: Андрей Фёдоров

«Законопроект внесут – и будет жарко»

Тема майнинга будоражит умы иркутян не первый год. Запрет на эту деятельность в Китае в 2021 году привлек в Приангарье – регион с самыми низкими тарифами на электроэнергию – еще больше желающих быстро заработать, причем – далеко не всегда легально. Государственная политика в сфере криптоиндустрии до сих пор не определена, и многие пользуются имеющимися «лазейками» в законодательстве. В Иркутской области «майнят все» – и это не фигура речи, отмечает депутат Государственной Думы Александр Якубовский.

<p>Александр Якубовский, депутат Государственной Думы.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

Александр Якубовский, депутат Государственной Думы.
Фото: Андрей Фёдоров

– Здесь даже у бабушек есть машинки. И когда я говорю об этом коллегам на федеральном уровне, у них вот такие глаза: «Бабушки, майнинг, криптовалюта?» Я говорю: «Вы не понимаете, в каком регионе мы живем».

Мы должны отделить промышленный майнинг и домашний. Говорить о полном запрете домашнего майнинга, на мой взгляд, не совсем корректно, но потребление электроэнергии при этом должно быть по коммерческому тарифу. Во всех процессах должна быть логика. Важно, чтобы регулирование работало.

<p>Александр Якубовский, депутат Государственной Думы.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

Александр Якубовский, депутат Государственной Думы.
Фото: Андрей Фёдоров

Минфин уже подготовил законопроект. Сейчас все в ожидании решения, как мы будем жить дальше. Точки зрения разные: Министерство энергетики сразу выступало за легализацию майнинга. У Центробанка, как у регулятора, изначально была особая позиция – запретить все. Сегодня они уже отчасти пошли «на попятную», во всяком случае, бартерные операции возможны.

Всё еще в процессе, всё только начинается. Я уверен: даже после того, как законопроект внесут, будет очень жарко, будет огромное количество поправок и предложений. Нас ждет большая, серьезная работа, чтобы в итоге мы пришли к единому знаменателю, который не будет тормозить развитие – не только экономики России, но и страны в целом. Потому что, на мой взгляд, говоря о блокчейне, мы говорим о будущем векторе развития – в том числе, и государственности в целом. За блокчейном – будущее.

«Иркутск – “криптостолица”, здесь добывается более 10% биткоина»

«Криптозима», наступившая в этом году на фоне падения финансовых рынков и курса биткоина – в два-три раза, нисколько не охладила пыл иркутских майнеров. Как говорит предприниматель Юрий Дромашко, сегодня в «криптостолице» добывается свыше 10% мирового биткоина. Криптовалютный миллионер считает, что развитие криптоиндустрии позволит привлечь дополнительные инвестиции в регион: главное – не мешать развитию отрасли.

<p>Юрий Дромашко, предприниматель.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

Юрий Дромашко, предприниматель.
Фото: Андрей Фёдоров

– Когда я решил назвать Иркутск «криптостолицей», многие смеялись. А теперь наш регион просто изменился благодаря майнингу.

Что касается легализации, то это очень просто. У нас есть несколько глав Налогового кодекса, в которых все прописано, и этого достаточно. Не надо плодить лишние документы и запутывать людей. На мой взгляд, нужно просто отозвать все письма Центробанка, в которых он говорит о том, что биткоин – это денежный суррогат, и не рекомендует гражданам, банкам, юридическим лицам участвовать в обороте криптовалюты, потому что это может привести «к пособничеству терроризму». Отозвать эти письма, открыть ОКВЭД – для начала «майнинг», а потом все остальное. Тогда у людей будет возможность все учитывать и платить налоги, сейчас ее нет.

Отрасль криптовалют очень молода, ее нужно поддерживать, не мешать. Я думаю, что всё, что мы можем сделать, – создать здесь свободную экономическую зону, с нулевой ставкой. Майнеры и так платят достаточно НДС. Если освободить людей от налоговой нагрузки, сюда будут вливаться инвестиции, отрасль будет развиваться. Тогда, возможно, что-то у нас получится.

«Возможности момента необходимо использовать»

Перспективу для региона видит в развитии криптоиндустрии и доктор экономических наук Надежда Калюжная. По ее словам, сейчас у России и Приангарья есть отличная возможность воспользоваться своими конкурентными преимуществами. Но действовать надо быстро: иначе «поезд уйдет».

<p>Надежда Калюжная, доктор экономических наук. <br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

Надежда Калюжная, доктор экономических наук. 
Фото: Андрей Фёдоров

– Страна 60% электроэнергии поставляла в страны Балтии, теперь они отказались ее принимать. Возникает вопрос: куда направить эту электроэнергию? Конечно, можно гнать ее в Китай по низким ценам. Но можно позволить зарабатывать нашим людям, особенно в Иркутской области, где стоимость электроэнергии для населения значительно ниже, чем в соседних регионах.

Возможности момента, безусловно, необходимо использовать. Потому что, если Китай отказался от майнинга в июне 2021 года, это не значит, что он отказался навсегда. Вполне вероятно, что, введя цифровой юань, они через пару лет снова займутся майнингом – и тогда наша конкурентная возможность будет упущена.

«Такая математика весьма сомнительна»

Однако, по мнению Олега Причко, генерального директора Байкальской энергетической компании, такая математика весьма сомнительна. Он приводит иные расчеты.

<p>Фото: Андрей Фёдоров</p>

Фото: Андрей Фёдоров

– Потребление стран Балтии в настоящее время выглядит следующим образом:  Латвия – 6 652 млн кВтч., Литва – 10 541 млн кВтч., Эстония – 7 317 млн кВтч. Таким образом, сумма потребления трех стран – 24 510 млн кВтч/год. При этом у перечисленных стран есть также собственное производство ресурса разными источниками и, по официальным данным, оно составляет 1 121 492 млн кВтч.

Путем несложных вычислений, если из этого объема убрать объем собственного производства, останется такая малая часть, которая в масштабе нашего региона и даже страны совершенно несущественна – чуть более 2% от объема производства в России. И этот объем не сыграет существенным образом на экономике нашего региона. Поэтому утверждение доктора экономических наук фактически не подкреплено никакими аргументами и может ввести в заблуждение экспертное сообщество. 

«Иркутская область – плацдарм для развития цифровой экономики»

Некоторые компании, тем не менее, активно пользуются теми возможностями, которые сегодня есть. Как рассказал Игорь Гордеев, коммерческий директор компании «Bitriver» – крупнейшего в Евразии оператора дата-центров для майнинга (находится в Братске), майнинговые ЦОДы используют избыточную электроэнергию. По экспертным оценкам, профицит генерирующих мощностей в России составляет 20 ГВт (без учета прекращения поставок энергии в страны Балтии).

<p>Фото: Андрей Фёдоров</p>

Фото: Андрей Фёдоров

– Наша компания выступает за легализацию криптоиндустрии. По оценкам экспертов, увеличение налоговой базы может принести в бюджет сумму около 50 млрд рублей, только на первом этапе. Рост инвестиционной активности будет совершенно ощутимым.

Мы воспринимаем Иркутскую область как плацдарм для дальнейшего развития – и нашего, и цифровой экономики в целом. Недавно открыли в Усть-Илимске новый ЦОД, потратили на оборудование 700 млн рублей, создали порядка 100 рабочих мест. Уверен, что инвестиции в регион за счет майнинга будут поступать и дальше.

«Серый» майнинг приобрел характер эпидемии»

Впрочем, говоря о будущем, не стоит забывать и о настоящем. А в нем – из-за отсутствия должного регулирования в отрасли – уже накопилось немало проблем. В первую очередь присутствие майнеров, большинство из которых ведут деятельность «по-серому», ощущает энергетический рынок. И, как говорит генеральный директор Байкальской энергетической компании Олег Причко, ситуация с каждым годом становится все более критической. 

<p>Олег Причко, генеральный директор Байкальской энергетической компании.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

Олег Причко, генеральный директор Байкальской энергетической компании.
Фото: Андрей Фёдоров

– Есть законопослушные промышленные майнеры: это люди, которые занимаются новым видом деятельности легально и никому не доставляют проблем. Нас часто укоряют: «Вот у вас в Пивоварихе есть майнинг-отель, вы сами майните». Да, есть. Но он официально присоединен промышленной связью к промышленным электросетям, рассчитанным на промышленную нагрузку в режиме 24/7. При этом выплачивает налоги, создает легальные рабочие места, рассчитывается за потребление по ценам, установленным государством.

Чего не скажешь о «серых» майнерах, которые получают сверхприбыль за счет других: платят по тарифу для населения, а не по коммерческому, как подавляющее большинство предпринимателей, перегружают сети. В итоге страдают другие люди, которые из-за постоянных перегрузов сетей часто остаются без электричества. Только в этом году только прирост потребления нелегальных майнеров, которые прячутся по домохозяйствам, составил 900 млн кВт/ч. Плюсом к 1 млрд 80 млн прошлогоднего прироста. Их становится все больше и больше, в Иркутской области это уже приобрело характер эпидемии.

При этом в регионе возрастает количество пожаров: Иркутская область лидирует в России по пожарам, вызванным электротехническими причинами, в первую очередь – перегрузами электрических сетей из-за бытовых майнинговых ферм. Мы лидируем и по проблемам, связанным с обеспечением качества электрической энергии домохозяйствам, потому что майнеры «запитываются» по бытовым сетям и оттягивают на себя мощности соседей.

<p>Фото: Андрей Фёдоров</p>

Фото: Андрей Фёдоров

Проблемы сохраняются. Никакой «криптозимы» из-за падения биткоина в Иркутской области не произошло: как майнили, так дальше и майнят. Майнеры в мире и в других регионах России живут в основном на той выручке, которую дает им сам майнинг криптовалют. У нас же в Иркутской области ситуация другая: нелегальные майнеры получают основную доходность за счет незаконного увода к себе в карман значительной части от субсидий, направляемых всеми другими потребителями региона на субсидирование тарифов для населения – 86 копеек на селе и 1,23 рубля в городе.

Некоторые считают, что майнеры – проблема только энергетиков, которые получили перегруз сетей. Однако надо понимать, что финансовая нагрузка ложится на плечи легального бизнеса Иркутской области, который вынужден оплачивать работу «серых» майнеров. И в цене продукции легального бизнеса все эти переплаты вынуждены оплачивать все жители региона.

<p>Фото: Андрей Фёдоров</p>

Фото: Андрей Фёдоров

На конец 2020 года объем перекрестного субсидирования составил 6 млрд рублей. С каждым годом эта цифра становится больше. Как и тарифы для малого бизнеса: сейчас он платит 4-4,5 рубля, и в этом тарифе содержится доля, которой предприниматели, по сути, платят за «серых» майнеров. Такие правила установлены на энергорынке на федеральном уровне: за низкие тарифы населения платит бизнес региона. Доля «серого» майнинга растет – значит, будет расти и перекладывание затрат на бизнесы и на бюджетные учреждения.

Низкие тарифы на энергоносители долгое время были нашим основным конкурентным преимуществом в сравнении с любым другим субъектом Российской Федерации. Сейчас, из-за «серых» майнеров, это преимущество практически исчезает. И дело не только в растущих тарифах. Сами возможности электросетевого хозяйства, возможности по производству электроэнергии «оттянуты» туда. Все резервы уже «растащены» в прямом смысле по домам.

«Свободных мощностей нет»

Развивать легальный, промышленный майнинг сегодня, действительно, непросто: «серый» рынок продолжает перетягивать мощности. Только за минувшую зиму потребление выросло на 770 МВт. Мощность Иркутской ГЭС, для сравнения, – 662 МВт. Как говорит директор по технологическому присоединению «Иркутской электросетевой компании» Евгений Вечканов, получить техническое присоединение для ведения бизнеса, в том числе в криптоиндустрии, становится все труднее.

<p>Евгений Вечканов, директор по технологическому присоединению «Иркутской электросетевой компании» (справа).<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

Евгений Вечканов, директор по технологическому присоединению «Иркутской электросетевой компании» (справа).
Фото: Андрей Фёдоров

– Промышленный майнер для нас – очень удобный потребитель: понятный график, нет скачков, можно им управлять, сглаживать нагрузки, но возможности развития отрасли ограничены. Иркутская энергосистема, как и вся энергосистема России, была запроектирована и построена еще в прошлом веке. Ничего существенного по изменению инфраструктуры системы не произошло, сети новее не стали. А «серый» майнер, который просто включился в розетку, никаких инвестиций не делает, платит субсидируемый тариф.

Уже сегодня в Иркутско-Черемховском энергоузле мощностей нет. Чтобы развивать энергетику в южной части региона, нужно построить линию 500 кВ. А это 60 млрд рублей и 7 лет. Тарифы в коммерческом сегменте уже изменились: чем больше потребление, чем выше спрос и загрузка линий – тем выше цена. Наступит момент, когда и промышленный майнинг будет неинтересен.

«Выходите из тени, если хотите, чтобы этот бизнес остался у вас»

«Кто из вас майнит?» – с таким вопросом обратился к участникам сессии один из спикеров. «Леса рук», ожидаемо, не было: все скромно отсиделись, не желая афишировать свою деятельность. Но, если предприниматели продолжат майнить тихо, «по-серому», они не смогут влиять ни на какие решения, в том числе, на регулирование криптоиндустрии в интересах малого и среднего бизнеса, убежден вице-президент НП «ОПОРА РОССИИ» Валерий Шагаев.

<p>Валерий Шагаев, вице-президент НП «ОПОРА РОССИИ».<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

Валерий Шагаев, вице-президент НП «ОПОРА РОССИИ».
Фото: Андрей Фёдоров

– Мнение большой энергетики надо формировать – с точки зрения тарифного регулирования, техприсоединений, как и мнение Центробанка, Минэка. Все эти структуры – тяжелые на принятие и изменение решений. Если этим не заниматься сейчас, то поезд будет идти дальше без вас.

Отношение части малого бизнеса меня пугает. Закон примут в любом случае, но, если вы не будете в этом участвовать – то не в ваших интересах, а в интересах промышленных групп. Выходите из тени, если хотите, чтобы этот бизнес остался у вас.

<p>Фото: Андрей Фёдоров</p>

Фото: Андрей Фёдоров


<p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Юрий Дромашко, предприниматель.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Юрий Дромашко, предприниматель.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Юрий Дромашко, предприниматель.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Александр Якубовский, депутат Государственной Думы.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Валерий Шагаев, вице-президент НП «ОПОРА РОССИИ».<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Александр Якубовский, депутат Государственной Думы.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Александр Якубовский, депутат Государственной Думы.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Надежда Калюжная, доктор экономических наук. <br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Евгений Вечканов, директор по технологическому присоединению «Иркутской электросетевой компании» (справа).<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Олег Причко, генеральный директор Байкальской энергетической компании.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Олег Причко, генеральный директор Байкальской энергетической компании.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Олег Причко, генеральный директор Байкальской энергетической компании.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Юрий Дромашко, предприниматель.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Олег Причко, генеральный директор Байкальской энергетической компании.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Александр Якубовский, депутат Государственной Думы.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Олег Причко, генеральный директор Байкальской энергетической компании.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Александр Якубовский, депутат Государственной Думы.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Олег Причко, генеральный директор Байкальской энергетической компании.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Олег Причко, генеральный директор Байкальской энергетической компании.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Олег Причко, генеральный директор Байкальской энергетической компании.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Олег Причко, генеральный директор Байкальской энергетической компании.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Олег Причко, генеральный директор Байкальской энергетической компании.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>
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