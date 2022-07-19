Доллар опять ниже 55

Рубль активно укрепляется. Доллар опустился ниже 55 руб., евро приблизился к 56 руб. Восходящей динамике рубля по-прежнему способствует приближение пика налоговых платежей экспортеров. Кроме того, они конвертируют валюту для выплаты дивидендов, отмечают аналитики БКС.

– Вероятно, после завершения на следующей неделе налогового периода, а также сезона выплаты дивидендов, доллар довольно быстро вернется выше 60 руб. Тем более, что вскоре ожидается появление нового бюджетного правила, в рамках которого возобновятся покупки валюты за счет экспортных сверхдоходов госбюджета, – подчеркивают эксперты БКС.

Дополнительным позитивом для рубля выступает намерение ЕС смягчить санкции в отношении некоторых российских банков, чтобы облегчить глобальную торговлю продуктами питания и удобрениями.