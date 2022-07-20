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Банк «Приморье» обновил сервис информирования

Теперь для клиентов Банка «Приморье» доступен удобный способ информирования через Push-уведомления. PUSH-уведомления – сообщения от Банка о покупках, переводах и других операциях, которые отображаются на экране телефона клиентам.

Все важные и необходимые данные будут направляться напрямую в Мобильное приложение, установленное на вашем смартфоне. Для получения Push-уведомлений необходимо наличие подключения к сети Интернет. Если подключение к сети Интерент отсутствует, то в течение 2 минут клиенту будет доставлено СМС-уведомление.

Через Push-уведомления клиенты смогут получать:
•    оповещения о каждой операции с отображением остатка по карте
•    одноразовые коды для покупок в интернете

Данные о совершенных операциях сохраняются в Мобильном приложении в разделе «История» и в «Выписке» по карте или счету.

Push-уведомления – это не только удобный способ получения информации, но также гарантия конфиденциальности данных, которые безопасно отправляются в зашифрованном виде по прямому защищённому каналу.

Как включить Push-уведомления:

  1. Скачайте мобильное приложение Банка «Приморье» для iOS или Android
  2. Авторизуйтесь под своей учетной записью
  3.  Уведомления успешно включены!

Банк «Приморье» рекомендует обязательно использовать Мобильное приложение и проверить настройки уведомлений вашего смартфона, чтобы всегда получать PUSH: в этом случае информация обо всех операциях по карте будет приходить на мобильный телефон, а отследить произведенные транзакции будет проще.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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