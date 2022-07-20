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Газпромбанк ввёл 3% комиссию на переводы SWIFT для физических лиц

Газпромбанк с 20 июля ввёл 3% комиссию на переводы с использованием системы SWIFT, а также рекомендовал клиентам не хранить деньги в долларах и евро в связи "с возрастающими рисками".

Банк это объясняет "введением недружественными странами ряда мер ограничительного характера в отношении финансовой системы России". В связи с чем, платежи в долларах США, евро и других валютах, относящихся к недружественным юрисдикциям, проходят со значительными задержками или не проходят вовсе, а средства находятся под риском заморозки со стороны иностранных банков-корреспондентов.

– По независящим от нас обстоятельствам на текущий момент мы не можем гарантировать привычный нашим клиентам высокий уровень сервиса и обеспечивать своевременное проведение платежей в валютах недружественных стран, прежде всего долларах США и евро, а также сохранность их средств при подобных операциях. Мы просим наших клиентов – физических лиц по возможности воздержатся от операций в указанных выше валютах.

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Мы также объявляем о введении с 20 июля комиссии в размере 3% от суммы перевода (но не менее 12 000 руб. и не более 60 000 руб.) за осуществление физическими лицами любых валютных переводов за границу с использованием системы SWIFT. Кроме того, вводится комиссия за хранение валютных остатков в долларах США и евро объемом более 10 000 единиц в размере 0,017% в день от общей суммы, а также комиссия за зачисление денежных средств на счета в долларах США и евро в размере 3 % от суммы зачисления (минимум 12 000 рублей, но не более суммы зачисления), – говорится в сообщении банка.

Банк обратил внимание клиентов на постоянно возрастающие для них риски хранения средств в валютах недружественных стран и настойчиво рекомендовал хранить средства в валютах дружественных стран.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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