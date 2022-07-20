Газпромбанк и Автодор планируют создать совместную лизинговую компанию

Газпромбанк и Государственная компания «Автодор» заключили соглашение о намерениях относительно создания совместной лизинговой компании «Автодор-Лизинг». Соответствующий документ подписали Заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Белоус и Первый заместитель Председателя Правления Государственной компании «Автодор» Игорь Коваль.

Совместная лизинговая компания будет предоставлять услуги лизинга строительной техники компаниям автодорожной отрасли и, в частности, обеспечит закупку импортной строительной техники для последующей ее передачи в лизинг на льготных условиях с применением механизмов государственной поддержки.

«Сегодня лизинг является весьма востребованным инструментом. Создание лизинговой компании – это еще один шаг в рамках стратегии создания инфраструктурного #МЕГАИГРОКА, который сфокусирован на предоставлении полного комплекса услуг всем участникам рынка инфраструктуры. С точки зрения решения стратегических задач по расширению сети автодорог в РФ поставка на льготных условиях строительной техники, в том числе импортного производства, позволит профильным компаниям нарастить мощности и гарантировать необходимый объем строительства дорожной инфраструктуры. Несомненно, это послужит дополнительным стимулом для роста экономики страны», – отметил заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Белоус.

«Газпромбанк Лизинг, входящий в Группу Газпромбанка, выступит операционным партнером новой лизинговой компании «Автодор-Лизинг». Уверен, наша почти 20-летняя экспертиза и компетенции в области финансовой аренды строительной, дорожной и спецтехники окажут мощную поддержку при осуществлении автодорожных проектов по всей стране. Сейчас важно строить не только дороги, но и инфраструктуру, которая будет задействована для создания новых маршрутов и логистических коридоров. Чтобы выполнить все проекты в обозначенные сроки с необходимым уровнем качества, потребуются большие объемы техники, оборудования и финансирования», – подчеркнул генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин.

«На текущий момент существуют определенные сложности в обеспечении обновления и обслуживания парка дорожно-строительной техники, особенно импортного производства. Создание отраслевого специализированного игрока в лице «Автодор-Лизинга» направленно на преодоление возникших вызовов, обеспечение строительных организаций качественной техникой на привлекательных условиях с целью выполнения государственной задачи по сохранению темпов строительства и реализации пятилетнего плана дорожного строительства. Привлечение такого опытного и надежного операционного партнера, как Газпромбанк позволит уже в этом году запустить широкомасштабную программу обновления дорожно-строительной техники», – прокомментировал Первый заместитель председателя правления по инвестиционной политике Госкомпании «Автодор» Игорь Коваль.

Газпромбанк входит в тройку лидеров банковской отрасли России, а также в число крупнейших финансовых институтов Центральной и Восточной Европы.

Газпромбанк предоставляет широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики – газовую, нефтяную, химическую и нефтехимическую, металлургию, электроэнергетику, машиностроение, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли.

Госкомпания Автодор – российская государственная компания. Государственная компания создана и действует в целях выполнения функций заказчика при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог Государственной компании, а также выполнения полномочий концедента при заключении и исполнении в отношении автомобильных дорог Государственной компании концессионных соглашений.