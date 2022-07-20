Газпромбанк стал официальным участником среды Открытого Банкинга Ассоциации ФинТех

Газпромбанк успешно прошёл сертификацию Ассоциации ФинТех на соответствие стандартам Открытых API, утвержденных ЦБ и одним из первых банков в России присоединился к среде Открытого Банкинга. Развитие Открытых API и Открытого банкинга позволит простимулировать конкуренцию на рынке за счёт предоставления новых возможностей финтех-компаниям. Увеличение числа игроков расширит количество сервисов, предоставляемых клиентам.

Открытые API — это среда, которая позволит финтех-компаниям быстрее, проще и дешевле взаимодействовать с банками. Компании, подключившиеся к ней, смогут предоставлять своим клиентам такие функции как, например, получение информации о состоянии счетов, открытых в разных банках, с помощью одного приложения. А банки, в свою очередь, смогут получать больше информации о клиентах, а значит, предлагать более персонифицированные услуги.

В планах ЦБ и Ассоциации ФинТех — развитие сред Открытых финансов и Открытых данных. Благодаря этому к Открытому банкингу смогут присоединяться не только финансовые организации, но и другие компании: телеком-операторы, бигтехи и т.п. Это позволит предложить клиентам множество новых удобных сервисов.

«Газпромбанк является активным участником рабочей группы по развитию Открытых API на площадке Ассоциации ФинТех. Мы изучаем стандарты по управлению продуктами и интеграции с маркетплейсами, даём предложения по развитию Открытого банкинга в России.

В настоящий момент мы разработали программное обеспечение, прошли проверки на соответствие стандартам открытых банковских интерфейсов Банка России, получили заключение Ассоциации ФинТех об их успешном прохождении и готовы к безопасной работе в доверенной Среде Открытых API», — отметил Евгений Коваль, руководитель Центра развития технологических инноваций Газпромбанка.

«Развитие Открытых API — одно из ключевых направлений работы АФТ, важное для всей финансовой инфраструктуры страны. Использование Открытых API, разработанных в соответствии со стандартами, позволит решить задачу совместимости участников между собой и сформировать доверенную среду для обмена данными.

Сейчас финансовые организации на площадке АФТ пилотируют стандарты Открытых API и запускают совместные проекты на их основе, мы рады тому, что Газпромбанк в числе первых присоединился к этой работе. Для нас важно, чтобы в среде Открытых API было как можно больше организаций, поскольку использование Открытых API предоставляет дополнительные возможности для развития партнерств и кооперации в том числе на кросс-отраслевом уровне», — cказал Максим Григорьев, генеральный директор Ассоциации ФинТех.

Открытые API — быстрый и безопасный способ обмена данными между банками и финтех-стартапами или другими доверенными системами и финансовыми организациями. Они упрощают жизнь клиентов и дают им контроль над своими данными. А также гарантируют максимальную безопасность и прозрачность — обмен данными проходит по надежным протоколам, а клиент самостоятельно выбирает, какими данными и с кем он готов делиться.

Как могут использоваться открытые API:

Агрегация информации о счете и истории транзакций по дебетовым и кредитным счетам физлиц и МСБ для создания PFM- (personal finance management — управление личными финансами) и BFM-сервисов (business finance management — управление финансами компании);

Предоставление максимально выгодного кредита для физлиц и МСБ за счёт анализа финансового состояния заёмщика;

Получение и обработка информации продуктах клиента с целью предоставления услуги робоэдвайзинга. Например, личный финансовый советник на основе анализа трат с разных счетов сможет предложить более эффективную стратегию: сократить количество расходовв одной категории (например, развлечения), а высвободившиеся средства перечислить на вклад для достижения цели (отпуск).

Ранее Банк России и Ассоциация ФинТех утвердили рекомендательные стандарты взаимодействия банков и финтех-компаний через открытые API, а также сформулировали требования по информационной безопасности.

Газпромбанк разработал платформу ГПБ API, с помощью которой обменивается данными с разными организациями, запускает пилотные проекты с финтех-стартапами и взаимодействует с государственными сервисами.