Кредит наличными Дальневосточного банка – в лидерах дешевых кредитов региональных банков

Вслед за снижением ключевой ставки до 9,5%, отечественные банки снизили ставки по кредитам для россиян. В среднем для потребительских кредитов ставка снизилась на 3,93 пункта и составила около 18,66% годовых. Команда финансового портала Mainfin.ru выяснила, в каких российских банках этим летом кредит наличными обойдется дешевле всего. Особое внимание эксперты уделили тем продуктам, которые доступны большинству россиян — в частности, предусмотрена онлайн заявка.

В ТОП-6 вошел кредит наличными Дальневосточного банка на любые цели. Его можно оформить по ставке от 6,3% годовых* сотрудникам предприятий, являющихся стратегическими партнерами банка, на срок до 7 лет. Зарплатные клиенты и сотрудники бюджетных организаций могу воспользоваться кредитом по ставке от 7,3% годовых * на срок до 5 лет, прочие категории заемщиков — по ставке от 9,3%*. Сумма кредита — от 40 тысяч до 3,5 млн рублей.