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Именное подразделение «Ангара» формируют в Иркутской области

При заключении контракта на службу в именном батальоне призывник получит единовременную выплату до 200 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты – от 180 тысяч рублей, рассказали в мэрии.

«Военный комиссариат Иркутской области проводит формирование именных подразделений военнослужащими по контракту для участия в специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик и Украины», – говорится в сообщении.

В подразделение принимают людей от 18 до 50 лет, с образованием не ниже 9 классов, без противопоказаний по здоровью.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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