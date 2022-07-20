Именное подразделение «Ангара» формируют в Иркутской области

При заключении контракта на службу в именном батальоне призывник получит единовременную выплату до 200 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты – от 180 тысяч рублей, рассказали в мэрии.

«Военный комиссариат Иркутской области проводит формирование именных подразделений военнослужащими по контракту для участия в специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик и Украины», – говорится в сообщении.

В подразделение принимают людей от 18 до 50 лет, с образованием не ниже 9 классов, без противопоказаний по здоровью.