«Школа 21» представила интенсивный курс «Введение в анализ данных»

«Школа 21» — школа программирования от Сбера — разработала для руководителей компаний и представителей органов государственной власти специальный интенсивный курс «Введение в анализ данных».

Курс включает в себя экспертизу и лучшие практики «Школы 21», которые на протяжении четырёх лет используются в рамках обучения участников трёх кампусов школы по стране.

Ценность интенсива для участников заключается как в получении новых знаний и навыков в области анализа данных, так и в новом образовательном опыте, который позволяет проявить свои мягкие навыки: организаторские качества, самодисциплину, эффективную коммуникацию. Профессиональные компетенции, полученные на интенсиве, могут стать базой для реализации проектов по повышению эффективности процессов с использованием данных.

Александр Федяков, директор «Школы 21»:

«Мы понимаем, что количество поступающей и анализируемой информации для принятия решений непрерывно растёт. Чтобы качественно принимать решения, повышать эффективность и масштабироваться, нужно уметь работать с данными. Для этого руководителям и лидерам команд важно внедрять и непрерывно улучшать культуру работы с данными в своей организации, понимать последовательность шагов и знать процесс не только в теории, но и на практике, чтобы общаться с дата-специалистами на одном языке. Наша программа основана на уникальной методике "равный равному" и решении практических задач с самого первого дня. Совместная работа над проектами помогает быстро и комплексно погрузиться в новую тему даже тем участникам, кто никогда не сталкивался с программированием и анализом данных».

В июле 2022 года впервые в московском кампусе «Школы 21» данный курс в офлайн-режиме пройдут представители правительства Липецкой области и главы муниципальных районов. На протяжении недели участники станут членами ИТ-команды и выполнят индивидуальные и командные проекты, чтобы прожить процесс работы с данными на практике, а не в теории. Каждый проект интенсива — это реальная задача по сбору, очистке и анализу данных. Такой подход, помимо прикладных навыков, даёт новые инструменты развития мягких навыков — решения проблем и творческого подхода, лидерства и социального взаимодействия.