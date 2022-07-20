Во главе крупнейших российских компаний стоят инженеры

К такому выводу пришли исследователи из Университета МИСиС. Данные опубликовал РБК.

По данным исследователей, 41,4% CEO (генеральные директора, президенты) крупнейших компаний России получили инженерное образование, в эту категорию авторы включили специальности горного инженера, физика-технолога, инженера-технолога общественного питания и т.д.

Каждый пятый президент или гендиректор (20,2%) имеет экономическое образование, еще 14,1% — юридическое, примерно каждый десятый руководитель получал финансовое образование (11,1%). Еще 13,1% — филологи, историки или военные переводчики.

Топ-менеджеры компаний, то есть вице-президенты, замгендиректора, исполнительные директора также в большинстве инженеры (31%), а также юристы (17%), финансисты и экономисты (обе категории — по 15%). В качестве примера инженеров на постах топ-менеджеров авторы называют зампредседателя правления «Газпрома» Сергея Хомякова, замгендиректора «Росатома» Ивана Каменских и других.

Больше всего высших руководителей-инженеров в металлургии (80%), транспорте (60%), телекоммуникациях (40%) и машиностроении (38%). Реже всего инженеры занимают высшие посты в четырех областях — строительство, медиабизнес, банки, многопрофильные холдинги (все перечисленные категории — по 20%).