Еврокомиссия не ожидает, что Россия в ближайшее время перезапустит «Северный поток»

Европейская комиссия (ЕК) не ожидает, что Россия перезапустит ключевой газопровод «Северный поток» на этой неделе, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление чиновника ЕК.

«Мы не ожидаем, что он вернется [к работе]», — заявил сегодня комиссар по бюджету Йоханнес Хан. «Мы работаем, исходя из того, что он не вернется в строй. И в этом случае необходимо принять определенные дополнительные меры».

Россия должна возобновить поставки по газопроводу «Северный поток» 21 июля после планового технического обслуживания. Тем не менее, от Брюсселя до Берлина растут опасения, что работа газопровода может не восстановиться, особенно после того, как в прошлом месяце Россия сократила поставки, сославшись на задержки из-за санкций.

Вчера стало известно, что «Газпром» объявил форс-мажор по поставкам в Европу как минимум одному крупному потребителю.