Новости

Еврокомиссия не ожидает, что Россия в ближайшее время перезапустит «Северный поток»

Европейская комиссия (ЕК) не ожидает, что Россия перезапустит ключевой газопровод «Северный поток» на этой неделе, сообщает  Bloomberg со ссылкой на заявление чиновника ЕК.

Читайте также:

Как Европа готовится жить без российского газа
20 июля 2022
Путин: Из-за ограничений закупок российской нефти цены на сырье взлетят «до небес»
20 июля 2022

«Мы не ожидаем, что он вернется [к работе]», — заявил сегодня комиссар по бюджету Йоханнес Хан. «Мы работаем, исходя из того, что он не вернется в строй. И в этом случае необходимо принять определенные дополнительные меры».

Россия должна возобновить поставки по газопроводу «Северный поток» 21 июля после планового технического обслуживания. Тем не менее, от Брюсселя до Берлина растут опасения, что работа газопровода может не восстановиться, особенно после того, как в прошлом месяце Россия сократила поставки, сославшись на задержки из-за санкций.

Вчера стало известно, что «Газпром» объявил форс-мажор по поставкам в Европу как минимум одному крупному потребителю.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кризис2022, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (382)


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Дерипаска: На перестройку российской экономики уйдет от 4-6 до 10-12 лет
Одежные ритейлеры покидают Россию. Кто больше потеряет?
«Газпром» объявил форс-мажор по поставкам в Европу. Что это значит?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании