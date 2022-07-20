Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали динамику покупательского спроса на элитные объекты недвижимости в Сочи. Количество запросов снижается, но остаётся выше показателей прошлого года.

Спрос на покупку элитной недвижимости в Сочи по итогам июня сократился на 29,84% относительно мая текущего года. На данный момент интерес к высокобюджетным объектам недвижимости в городе-курорте снижается три месяца подряд, начиная с апреля текущего года.

Также в июне 2022 года спрос на элитные объекты недвижимости в Сочи оказался на 17,1% ниже, чем в июне 2021 года и в 1,5 выше относительно июня пандемийного 2020 года.

Несмотря на снижение числа запросов в июне, по итогам первого полугодия 2022 года, то есть с января по июнь включительно, спрос на элитную недвижимость в Сочи вырос на 20,34% относительно аналогичного периода прошлого года и более чем в 2 раза (+111,7%) относительно шести месяцев 2020 года.

Кроме того, в 2022 году среднемесячное количество запросов на покупку элитной недвижимости в Сочи оказалось на 29,59% выше, чем этот же показатель за 2021 год.

По данным экспертов компании Skolkovo Realty, в июле 2022 года самый дорогой объект недвижимости, который располагается в многоквартирном доме, продаётся за 766,8 млн рублей. Этот бюджет позволит приобрести многокомнатный пентхаус площадью более 800 кв. м., который располагается на Театральной улице в Сочи.