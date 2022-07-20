Грозы и сильные дожди прогнозируют в Иркутской области 21 июля

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 июля местами в западных районах, 22 июля местами в западных и северных районах ожидается высокая пожароопасность лесов.

21 июля местами в северо-восточных районах ожидаются сильные дожди, по области грозы.

Напомним, в северных районах Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на использование открытых источников огня, разведение костров и мангалов, сжигание сухой растительности.