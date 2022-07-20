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Текущий курс рубля сохранится до осени – эксперт

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Россия сейчас получает больше валютной выручки, чем в прошлом году. В такой ситуации рубль может ослабнуть в нескольких случаях, передает агентство «Прайм» слова гендиректора «УК Спутник — Управление капиталом» Александра Лосева.

«Если резко сократится экспорт, например, если Европа полностью откажется от российских энергоносителей, зерна и удобрений. Ослабление рубля также произойдет, если мировая экономика окажется в рецессии, а затем свалится в экономический кризис, что резко снизит стоимость основных товаров российского экспорта. Рубль также может немного снизиться к доллару, если возобновятся интервенции в рамках нового бюджетного правила, или если каким-то образом получится расширить импорт», – сказал Лосев.

«Но пока диапазон колебаний 55-65 рублей за 1 доллар, по всей видимости, останется с нами до середины осени», – заключил он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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