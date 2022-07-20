10 тысяч саженцев сосны высадила En+ Group на месте лесного пожара в Иркутском районе

Филиал ИЭСК Восточные электрические сети (входит в En+ Group) в рамках программы лесовосстановления высадил около 10 тысяч саженцев сосны вблизи посёлка Усть-Балей Иркутской области. Участок для посадки выбран не случайно: в 2019 году на этом месте произошел лесной пожар. Компания En+ Group, занимающая активную экопозицию, решила восстановить пострадавший участок. Он был выбран из перечня, предоставленного министерством лесного комплекса Иркутской области.

Как пояснили SIA.RU, это компенсационные посадки, которые компания проводит взамен вырубленных насаждений при возведении линии электропередачи для льготного техприсоединения новых потребителей. Площадь высадки сосны вблизи Усть-Балея составила 4,7 га, а всего за 2021-2022 годы общая площадь лесовосстановления превысила 22 га.

К работам компания привлекает лучших экспертов – дендрологов и экологов, которые совместно разрабатывают проекты, указав, где и сколько саженцев необходимо высадить. В течение трёх лет специалисты будут контролировать, успешно ли приживаются саженцы и проводить агроуход. Такой подход компания использует на всех участках по лесовосстановлению.

Не остаются без внимания и прошлогодние посадки. На соседнем участке площадью 17,4 га, рядом с подстанцией «Светлячки» по Голоустенскому тракту, деревья уже успешно прижились.

Антон Бутманов, Директор по устойчивому развитию En+ Group:

-- Компенсационные посадки – только небольшая часть нашей работы в сфере лесных проектов. В этом году в рамках проекта «Под зеленым крылом» экоактивисты высадили в Бурятии свыше 25 тысяч саженцев сосны на пяти гектарах, ранее пострадавших от пожаров. В прошлом году компания высадила более 1,1 миллиона деревьев в Красноярском крае и Иркутской области в качестве проектов по лесовосстановлению и озеленению общественных пространств. Такие инициативы преследуют важную экологическую цель компании – достижение углеродной нейтральности, когда объем вырабатываемых парниковых газов еще и компенсируется, в том числе за счет увеличения поглощающей способности лесного фонда.