Медь дорожает за счет снижения курса доллара и рисковых настроений на рынках

По состоянию на 8.18 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дрожал на 1,79%, до 3,352 доллара за фунт (около 0,45 килограмма), сообщает агентство «Прайм».

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 2,01%, до 7277,5 доллара, алюминия — на 1,55%, до 2389 долларов, цинка — на 1,91%, до 2948,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,15%, до 106,53 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными при покупке в другой валюте.