Путин заявил об уменьшении прокачки по «Северному потоку»

«Газпром» в конце июля остановит еще одну турбину.

В конце июля на ремонт должна быть отправлена еще одна машина. Где взять отремонтированный агрегат – непонятно, говорит президент.

«Еще одна машина уже вышла из строя, потому что там какая-то внутренняя облицовка отвалилась, это Siemens подтвердил. То есть сейчас работает две, 60 миллионов перекачивают в сутки. Вот если еще одна придет, то хорошо, будут работать две. А если не придет, будет одна, это будет только 30 миллионов кубических метров в сутки», – сказал Владимир Путин.

Второй крупный газовый маршрут страны – «Северный поток – 2», но ФРГ запускать его не планирует. В разговоре с канцлером президент поднимал эту тему и предупредил, что предполагаемый объем прокачки перераспределят.

«Ответ был такой, что есть сейчас другие вопросы, поважнее, сейчас этим трудно заниматься, не к месту. Но я вынужден был предупредить, что тогда мы половину объема, предназначенного для «Северного потока», снимем для внутреннего потребления и переработки – я разговаривал на эту тему по просьбе «Газпрома», – и «Газпром» это уже сделал. Поэтому, если мы даже завтра запустим «Северный поток – 2», это будет не 55 миллиардов кубических метров в год, а ровно половина. А если иметь в виду, что осталось от этого года только второе полугодие, значит, одна четверть», – заключает Путин.