Каждый восьмой россиянин считает своей главной карьерной ошибкой неправильный выбор профессии

Топ-3 главных карьерных ошибок россиян: неверный выбор профессии, выбор не той специальности для обучения и увольнение с хорошего места работы. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

13% россиян своей главной карьерной ошибкой назвали неправильный выбор профессии и сферы деятельности. 8% сожалеют об увольнении с хорошего места работы. 7% респондентов уверены, что ошиблись еще на этапе выбора специальности для обучения. На карьере 6% россиян пагубно сказались неоконченное образование или нежелание учиться. У 5% — работа на бесперспективном месте в течение нескольких лет: «Засиделся».

По 4% опрошенных главной ошибкой в карьере назвали доверие коллегам или работодателям и свои личные качества: низкую самооценку, склонность к сомнениям и боязни. По 2% россиян жалеют об упущенных возможностях развития и отказе от работы в другом городе. Раннее вступление в брак и работу с родственниками или друзьями назвали ошибкой по 1% респондентов. Среди других карьерных ошибок россияне указывали частую смену мест работы, длительный перерыв в занятости, незнание иностранного языка, заключение целевого договора на обучение в вузе, позднюю профориентацию, дауншифтинг, переезд и трудоголизм.

23% опрошенных утверждают, что не совершали карьерных ошибок.

Мужчины чаще жалеют о выборе не той профессии в вузе или колледже. Женщины же чаще винят в карьерных промахах низкую самооценку, страх и сомнения.