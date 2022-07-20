В Усть-Куте открыли школу первой помощи в рамках грантового конкурса ИНК «Энергия родной земли-2021»

В Усть-Куте открыли школу первой помощи для поисково-краеведческих отрядов при поддержке Иркутской нефтяной компании. Проект стал победителем IV грантового конкурса «Энергия родной земли-2021», рассказали в компании.

На базе школы проходят бесплатные семинары и практические занятия по оказанию первой помощи для поисково-краеведческих сообществ, всего в Усть-Куте действует 10 отрядов и 15 волонтерских объединений. Организаторы также проводят выездные лекции и мастер-классы в Усть-Кутском районе – поселках Звездный и Ния. В дальнейшем планируется работа со всеми желающими.

Кроме того, уже реализован проект в Нижнеилимском районе. На базе детского сада «Огонек» открыли экологическую тропу, где дети учатся прогнозировать погоду, используя метеорологические приборы, и формируют экологические привычки.

Остальные проекты находятся на стадии завершения. Так, в честь 60-летия Марковского месторождения в Усть-Куте организована выставка профессиональных комиксов, плакатов и фотографий, в сентябре запланированы экскурсии.

Также для воспитанников Центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, в Усть-Куте оборудуют футбольное поле. Уже приобретены спортинвентарь и необходимое оборудование.

Итоги IV грантового конкурса «Энергия родной земли-2021» подвели в феврале 2022 года. Поддержку получили восемь проектов из Киренского, Катангского, Усть-Кутского и Нижнеилимского районов. Победителями стали бюджетные организации социальной сферы – образовательные учреждения, центры дополнительного образования, помощи детям, спорта и учреждения культуры. Кроме финансовой поддержки, грантополучателям предоставили коммуникационное сопровождение на всех стадиях реализации проектов.

Конкурс «Энергия родной земли» направлен на выявление и поддержку общественных инициатив и проектов некоммерческих организаций, содействие решению актуальных социальных задач и стимулирование разработки новых подходов к решению социально-значимых проблем. С 2019 года реализовано 25 социальных инициатив.

Прием новых заявок начнется осенью 2022 года. Подробная информация размещена на сайте грантового конкурса ИНК.