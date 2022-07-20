В июне выдано 890 тыс. потребкредитов

Это на 20,8% больше чем в мае, но на 21,5% меньше, чем в «досанкционном» феврале.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2022 года было выдано 0,89 млн потребительских кредитов или на 20,8% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в мае 2022 года – 0,74 млн ед.). При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество потребкредитов, напротив, сократилось – на 41,6% (в июне 2021 года – 1,53 млн. ед.), а по сравнению с «досанкционным» февралем – на 21,5% (в феврале 2022 года – 1,14 млн ед.).

Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в июне 2022 года было выдано в Москве (50,7 тыс. ед.), Московской области (42,8 тыс. ед.), Республике Башкортостан (34,4 тыс. ед.), Краснодарском крае (34,4 тыс. ед.), а также в Санкт-Петербурге (29,9 тыс. ед.).

Стоит отметить, что по сравнению с предыдущим месяцем в июне 2022 года наивысшую динамику роста выдачи потребкредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали Республика Саха (Якутия) (+34,1%), Москва (+31,4%), а также Московская (+30,5%), Новосибирская (+27,6%) и Оренбургская (+27,2%) области.

«После падения в марте, в последующие месяцы наметилась тенденция к некоторому восстановлению сегмента потребительских кредитов, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом существенный рост выдачи в мае-июне объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок. Кроме того, постепенно растет и уровень одобрения потребкредитов. Это говорит о том, что на рынок возвращаются заемщики «хорошего кредитного качества», у которых значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) находится на достаточно высоком уровне».