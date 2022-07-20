В июне доля повседневных товаров в корзине покупателя выросла

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, в июне на FMCG-товары пришлось 47% расходов россиян.

Это на 5,2% больше, чем в мае. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс выше на 0,2%.

«Доля товаров повседневного спроса в корзине покупателя восстанавливается в июне. В мае мы видим снижение доли до 44%, что было связано, с одной стороны, с трендом на экономию, с другой – с майскими праздниками, в период которых фокус покупателя смещается в сторону трат на досуг. В июне поведение стабилизируется, что и проводит к текущему значению индекса», – отметила директор направления М-Ромир Ксения Пайзанская.