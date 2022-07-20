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Кто и зачем скупает скупает в жару шубы, елки и лыжи

В середине лета Wildberries отметили нетипичный для этого времени рост спроса на зимние товары, рассказали в компании.

Как заметили в Wildberries, с 17 июня по 17 июля 2022 г. продажи искусственных новогодних елок и пихт выросли на 276% год к году. Спрос на шубы вырос на 141% год к году, продажи зимней обуви – угг и унт, несмотря на летний зной, увеличились уже на 58% год к году.

Несмотря на то, что снег сошел даже в самых высокогорных регионах страны, продажи горных лыж, сноубордов и соответствующего снаряжения выросли на 91% год к году, санок — на 433%, а коньков — на 177%. Дачники и жители загородных домов заранее приобретают снегокаты (+82%), а спрос на снегоуборочные машины взлетел в 11 раз по сравнению с прошлым годом.

В пресс-службе Wildberries рассказали, что подобный нехарактерный для летних месяцев всплеск спроса мог быть вызван наступлением сезона распродаж, во время которого продавцы активно «чистят» склады и предоставляют максимальные скидки.

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Кроме того, обычные россияне и так называемые «черри-пикеры» (профессиональные охотники за скидками) заранее приобретают значительно подешевевшие зимние товары.  Например, летом (с 17 июня по 17 июля 2022 г.) жители нашей страны тратили на покупку шуб на 29% меньше, чем в разгар зимнего сезона (с 17 ноября по 17 декабря 2021 г.). Приобрести зимнюю обувь не в сезон можно примерно на 13% дешевле, санки — на 21%, лыжи — на 17%.

Самые активные «ловцы скидок», по данным аналитиков компании, проживают в Московской области, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге — именно в этих регионах летом 2022 г. было отмечено наибольшее число «несезонных» покупок.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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