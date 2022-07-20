Вырастили салат в Нидерландах, не выходя из дома: российская команда – вице-чемпион международного агротех-турнира

Российская объединенная команда Россельхозбанка, МФТИ и РГАУ-МСХА заняла второе место в финале международного сельскохозяйственного конкурса Autonomous Greenhouse Challenge, организованного Нидерландским Университетом WUR (Wageningen University & Research), опередив участников из Китая, Южной Кореи и стран Европы.

Команда из России впервые приняла участие в международном сельскохозяйственном конкурсе Autonomous Greenhouse Challenge: сотрудники Россельхозбанка и МФТИ начали подготовку к нему за 3 месяца и успешно преодолели несколько отборочных этапов в соперничестве с 17 командами (140 участников, 18 стран) из самых известных университетов мира, таких как MIT, Stanford, Cornell, UC Davis, TU Munich и крупнейших мировых корпораций (BASF, Tencent). Чтобы пройти в финал, требовалось попасть в топ-5 лучших команд по результатам двухдневного хакатона, во время которого командам предлагалось выращивать салат в виртуальной теплице, предоставленной Вагенингенским университетом, с использованием расширенной среды цифрового моделирования. По итогам хакатона российская команда заняла второе место и уверенно прошла в финал конкурса.

На финальном этапе каждой команде был выделен тепличный отсек в исследовательском центре Вагенингенского университета в городе Блейсвейк, чтобы вырастить урожай высококачественного салата при рациональном использовании электроэнергии, воды и других ресурсов. Уникальность задачи была в том, что весь процесс вплоть до момента сбора урожая должен был функционировать полностью без участия человека, то есть автоматизирован при помощи собственных алгоритмов искусственного интеллекта.

Финал конкурса состоял их двух этапов (каждый длительностью 2 месяца), в течение которых российская команда уверенно держалась в числе трех лучших команд. По итогам конкурса коллектив из России занял 2 место, уступив лишь победителю прошлого года, команде из США (Koidra.ai). Российская модель, основанная на технологиях компьютерного зрения, обучении с подкреплением и оптимальном управлении системами теплицы, сумела вырастить урожай с самой высокой выручкой среди конкурсантов.

В традиционном тепличном производстве необходимо регулярно корректировать параметры среды в зависимости от изменяющихся факторов, которые влияют на рост сельскохозяйственных культур. Опытный производитель может самостоятельно контролировать ограниченный набор параметров системы на небольших производствах, но для обеспечения растущей потребности в качественных продуктах питания необходимо разработать новый класс полностью автоматизированных тепличных комплексов на базе технологий искусственного интеллекта. Подобные системы обработки и анализа данных с применением машинного обучения и компьютерного зрения разрабатывают и апробируют на конкурсе Autonomous Greenhouse Challenge.

Ежегодно с 2018 года китайская компания Tencent и Вагенингенский университет в Нидерландах проводят международный конкурс Autonomous Greenhouse Challenge, в котором лучшие специалисты по искусственному интеллекту со всего мира соревнуются в выращивании сельскохозяйственных культур. Конкурс нацелен на объединение экспертов в области ИТ и агрономии, обмен знаниями и развитие цифровых технологий в сельском хозяйстве с целью повышения эффективности агробизнеса и обеспечения доступности безопасных продуктов питания.

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