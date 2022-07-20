Фишинговая активность мошенников летом выросла в 10 раз

В июне специалисты ВТБ выявили около 7 тысяч мошеннических страниц, имитирующих банковские сайты. Это почти в 10 раз превышает показатель мая и в 2,5 раза – всех предыдущих месяцев этого года, рассказали в банке.

Всего в первом полугодии ВТБ выявил почти 10 тысяч фишинговых и мошеннических ресурсов, более 70% из которых – в июне. Вторым наиболее популярным месяцем у мошенников стал апрель, но тогда число найденных ресурсов составило лишь около 1 тысячи. Минимальную активность злоумышленники продемонстрировали в марте, когда число обнаруженных ресурсов не превысило 100 – этот показатель оказался вдвое ниже даже традиционно «спокойного» января.

Мошенники распространяют ссылки на вредоносные сайты и приложения в соцсетях и мессенджерах, но в 95% случаев – на стандартных веб-ресурсах. При этом срок реагирования на подобные ресурсы в среднем не превышает 24 часов.

Злоумышленники постоянно адаптируют тематику фейковых страниц, ориентируясь на актуальные новости – например, новые социальные выплаты, консультации для развития своего бизнеса, инвестиционные программы, а также опросы за вознаграждения.

Чаще всего через фишинговые страницы они собирают персональные данные клиентов – номера телефонов, серию и номер паспорта, СНИЛС. Нередко эта информация далее используется в рамках социальной инженерии. Кроме того, посетителям фейковых ресурсов часто предлагают заполнить платежную форму, чтобы получить банковские данные клиента: реквизиты карты, логин и пароль для входа в интернет-банк или мобильное приложение.

«Мошенническая активность после спада в начале весны вновь набирает обороты, и злоумышленники все чаще стремятся получить личные данные клиентов. Начало лета отметилось резким ростом фишинговых атак, и сегодня уже каждый десятый звонок пользователей в наш контакт-центр касается подозрения на мошенничество. Решением этой проблемы нужно заниматься на государственном уровне. ВТБ уже подготовил ряд законодательных поправок для более эффективного противодействия мошенникам и усиления контроля над созданием мошеннических ресурсов, чтобы минимизировать потенциальный ущерб для населения», – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В июне ВТБ зафиксировал рекордное с начала года число обращений клиентов по подозрению на мошенничество – более 850 тысяч, что на треть больше показателя мая. В целом за первое полугодие банк обработал почти 3,9 млн обращений по темам, связанным с мошенничеством. Общий объем спасенных денежных средств составил 12,9 млрд рублей, ВТБ защитил средства почти 600 тыс. клиентов.