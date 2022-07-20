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Прокуратура запросила для наказания сына экс-губернатора Приангарья Левченко 10 лет колонии

Прокуратура Иркутской области запросила для сына бывшего губернатора Приангарья, фигуранта дела о карательном сговоре Андрея Левченко 10 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает «Ъ».

Для других фигурантов дела – для экс-гендиректора ООО «Звезда» Олега Хамуляка и его экс-заместителя Антона Рябикина – обвинение требует 9 и 8 лет лишения свободы соответственно. Помимо этого, для Андрея Левченко запрошен штраф в размере 900 тысяч рублей.

Напомним, расследование уголовного дела о мошенничестве при поставках лифтового оборудования в Иркутской области было завершено в июне 2021 года. По версии следствия, незаконная конкуренция принесла участникам сговора около 1 млрд рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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