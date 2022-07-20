Житель Барнаула пообещал ремонт 10 братчанам, взял предоплату и исчез с их деньгами

Барнаульца осудят за мошенничество – мужчина обманул 10 жителей города Братска Иркутской области, пообещав выполнить в их жилищах ремонт, он взял предоплату и исчезнув с деньгами потерпевших, сообщает полиция Приангарья.

По информации правоохранителей, преступную деятельность мужчина начал летом 2021 года – тогда в городе Адыгейске обвиняемый заключил с местной жительницей договор на оказание услуг по отделочным работам в жилом помещении. Потерпевшая, которая является работником частного медицинского центра, передала мошеннику около 200 тысяч рублей, с которыми мужчина уехал в Братск.

На новом месте барнаулец продолжил «работать» по той же схеме: он находил потенциальных жертв по объявлениям, размещенным в общественных местах и Интернете, брал аванс на проведение ремонта и покупку материалов. Для убедительности и выманивания более крупных сумм в некоторых квартирах лжеотделочник даже приступал к обязанностям.

Всего к подозреваемому обратились 10 братчан, среди которых рабочие, служащие, а также пенсионеры. Потерпевшие отдали злоумышленнику от 20 до 500 тысяч рублей каждый. Совокупный ущерб, причиненный жителям Братска, превысил 1 млн 300 тысяч рублей.

Дело о мошенничестве передано в Падунский районный суд Братска суд для рассмотрения по существу. 33-летнему аферисту грозит до шести лет лишения свободы.