Электронную запись на паром на Ольхон пообещали создать в 2023 году

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что электронная запись на паром, везущий туристов и автомобили на остров Ольхон Иркутской области, будет введена в 2023 году.

«В следующем году планируется организовать электронную очередь на переправе. Началось проектирование причальных сооружений. Но ситуацию по созданию комфортных условий для наших граждан необходимо менять уже сейчас и параллельно вести контроль по недопущению ухудшения ситуации с трафиком», – сказал Игорь Кобзев.

В настоящее время люди стоят в очереди на паром несколько часов, о чем стало известно из социальных сетей. Для оценки ситуации на место выехали региональные власти. В данный период посетителей на остров и до материка доставляют три парома. В будние дни, по информации властей, туристы ждут свою очередь на паром около часа, в выходные – трафик приезжающих увеличивается.

Сейчас рассматривается вопрос установки в селе Баяндай табло, которое будет транслировать информацию о количестве транспортных средств, стоящих возле переправы, и времени ожидания.

Напомним, ранее очередь на паром планировали создать еще в 2021 году, однако этого не произошло.