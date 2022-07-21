Гендиректор «Агрохимзащиты» в Приангарье сокрыл 6 млн рублей, чтобы не платить налоги – СК

Генерального директора компании «Агрохимзащита» в Иркутской области обвинили в сокрытии свыше 6 млн рублей ради неуплаты налогов, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2021 года руководитель организации, зная о наличии задолженности по уплате налогов и выставленных налоговым органом инкассовых поручениях, направлял финансовые поручения в организации-контрагенты, минуя банковский счет компании.

Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.