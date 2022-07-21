Новости

Гендиректор «Агрохимзащиты» в Приангарье сокрыл 6 млн рублей, чтобы не платить налоги – СК

Генерального директора компании «Агрохимзащита» в Иркутской области обвинили в сокрытии свыше 6 млн рублей ради неуплаты налогов, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2021 года руководитель организации, зная о наличии задолженности по уплате налогов и выставленных налоговым органом инкассовых поручениях, направлял финансовые поручения в организации-контрагенты, минуя банковский счет компании.

Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Дерипаска: На перестройку российской экономики уйдет от 4-6 до 10-12 лет
Одежные ритейлеры покидают Россию. Кто больше потеряет?
«Газпром» объявил форс-мажор по поставкам в Европу. Что это значит?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании