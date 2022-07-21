Памятную доску установят в Иркутске в честь военного, спасшего товарищей на Украине ценой жизни

Памятная доска иркутянину, военнослужащему – радисту-разведчику 57-й отдельной роты специального назначения 8-й гвардейской ордена Ленина общевойсковой армии рядовому Дьяконову Эдуарду Станиславовичу, который спас товарищей ценой своей жизни, будет установлена в областном центре, сообщают региональные власти.

Памятная доска будет установлена на фасаде гимназии №25 в Иркутске, где учился молодой человек. Ранее, 5 июля, Указом президента за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Напомним, погибшему Эдуарду Дьяконову было 20 лет. В Мариуполе его отряд попал под обстрел. В бою, уже будучи раненым, он увидел рядом с товарищами гранату. Не раздумывая, он бросился сверху и накрыл ее собой.