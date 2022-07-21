Альфа-Банк поможет предпринимателям решить споры с партнерами

По данным опросов, около трети российских компаний сталкивались с тем, что партнер не исполнил перед ними свои обязательства. Например, заказчик не оплатил работы или поставщик не отгрузил товары. Но они не знают, что делать.

Альфа-Банк поможет оформить юридически грамотную претензию и отправит ее должнику — это важный шаг к тому, чтобы вернуть деньги. Достаточно заполнить короткую анкету и подтвердить долг документами.

«Потеря запланированных средств — это большая проблема для предпринимателя. Особенно сейчас. Альфа-Банк поможет вернуть деньги законным способом. И возьмет на себя всю бумажную волокиту», — подчеркнула руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.

Стоимость услуги — 1500 рублей за одну претензию. А по подписке «Альфа-Безопасность» — бесплатно в первые 2 месяца, дальше 750 рублей.