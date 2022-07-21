Альфа-Банк предложил новый сервис – оценку квартир полностью онлайн

Альфа-Банк запустил сервис экспресс-оценки для текущих ипотечных клиентов, которые приобрели жилье в новостройках. После сдачи готового жилья клиентам нужно оформить право собственности, и для этого требуется отчет. Благодаря сервису экспресс-оценки такой отчет выдается онлайн всего за один день – без выезда оценщика на объект, показа квартиры и т.п.

Отчет полностью соответствует законодательству и требованиям банка, а технологичный сервис экономит время клиента. Чтобы его получить, достаточно направить заявку на электронную почту domsdan@alfabank.ru. Сервис разработан совместно с Группой компаний SRG.