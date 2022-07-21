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Контактный центр Сбера по обслуживанию корпоративных клиентов сертифицирован по стандартам менеджмента качества

Контактный центр Сбера по обслуживанию корпоративных клиентов получил сертификаты соответствия системы менеджмента качества требованиям российского стандарта СТО 67988914-001-2022.

Сертифицировано два направления обслуживания сегмента B2B:

— сервисное обслуживание, а также обработка жалоб и претензий;

— мидл-офис (ТхВ).

Российский стандарт является полным аналогом международного стандарта ISO 18295. Это стандарт менеджмента качества индустрии контактных центров, являющийся свидетельством высокого качества оказываемых клиентам услуг, общепризнанным в индустрии обслуживания клиентов в 163 странах мира.

Сертификация на соответствие требованиям стандарта является наиболее профессиональной и престижной системой подтверждения качества оказываемых клиентам услуг в контакт-центрах любых организаций, вне зависимости от профиля деятельности организации и размера контакт-центра. Успешная сертификация на соответствие требованиям стандарта отражает высокое качество менеджмента контактного центра.

Сергей Леханов, директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка:

«Получение сертификата и проведённый аудит процессов позволил выявить резервы для улучшения качества, синхронизировать управленческие подходы банка с лучшими отраслевыми практиками, а также повысить его конкурентоспособность как среди относительно независимых (внешних) контактных центров, так и внутренних контактных центров — конкурентов на банковском рынке».

Контактный центр Сбера по обслуживанию корпоративных клиентов оказывает поддержку по продуктам и сервисам банка в режиме 24/7. Более 3 млн юридических лиц — клиентов Сбера, а также компании, не являющиеся клиентами банка, могут решить возникающие вопросы, позвонив на единый бесплатный номер 0321, написав в чате интернет-приложения СберБизнес, в канале Telegram или на сайте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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