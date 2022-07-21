Газпромбанк и SuperJob запустили акцию по поиску работы

Газпромбанк и онлайн-платформа SuperJob запустили акцию, которая поможет соискателям на всех этапах поиска работы: от оформления резюме и сопроводительного письма до прохождения собеседования. На сайте акции собраны бесплатные сервисы: конструктор резюме, аналитика рынка труда, онлайн-инструмент по определению потенциальной заработной платы «Зарплатомер», статьи про работу и карьеру и многое другое.

Также эксперты SuperJob на индивидуальных консультациях помогут составить резюме, проведут курс по профориентации и даже составят подборки подходящих вакансий. Участие в акции бесплатно. Газпромбанк поддерживает своих клиентов в непростые времена, а в SuperJob готовы помочь соискателям в поиске работы и вопросах карьеры.

«Главная ценность любого бизнеса – это люди. Мы рады сотрудничеству с SuperJob, чьи современные и технологичные сервисы позволяют качественно улучшать процесс поиска сотрудников и видеть целостную картинку рынка труда. Уверена, что вместе мы поможем тысячам людей найти интересную и перспективную работу», – прокомментировала Вице-Президент – начальник Департамента коммуникаций и маркетинга Газпромбанка Анастасия Смирнова.

«Компании продолжают набирать сотрудников: по данным Индекса рынка труда SuperJob, рекрутинговая активность работодателей соответствует средним показателям 2017-2019 гг. Для акции с Газпромбанком мы отобрали наиболее полезные и эффективные инструменты, которые точно помогут людям найти высокооплачиваемую работу», – отметил Амир Сараков, вице-президент направления по работе с молодыми соискателями SuperJob.

Перейти на сайт акции можно по ссылке.