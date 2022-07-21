Сайт Примсоцбанка вошёл в ТОП-50 самых посещаемых банковских сайтов по итогам II квартала 2022 года, а также занял 30 место в рейтинге банков с лучшим ростом посещаемости сайтов. Отметим, исследование проводил финансовый портал Бробанк.



По словам экспертов портала, анализ охватывает 150 крупнейших кредитных организаций России. Оценка общих тенденций рынка включает 70 структур, у которых фиксируется наибольшая популярность ресурсов. Опираясь на данные этих игроков рынка, можно констатировать, что частота визитов на их сайты в текущем году заметно увеличилась.



Каждый месяц текущего года располагает большим числом визитов, чем те же периоды прошлого. Ожидаемо, наиболее заметный рост фиксируется в марте, ведь именно тогда был повышенный интерес к финансовым институтам в свете внедрения санкций. Разница этих идентичных месяцев 2022 и 2021 гг. составляет 44,08%. Минимальный прогресс фиксируется в минувшем июне. Он составляет 7,87%. Причем это единственный месяц, когда положительная динамика не достигает 10%. В остальных – январе, феврале, апреле и мае средний рост числа визитов находится на уровне 14,94%. Во всем первом полугодии – 18.62%.



На самые посещаемые сайты банков II квартала 2022 года приходятся почти все визиты. Так, в разрезе апреля-июня, их доля среднемесячного числа переходов достигает 98,48%.