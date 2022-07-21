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Реалист Банк примет участие в XIX международном банковском форуме «Банки России – XXI век

На пленарных сессиях и круглых столах форума, который пройдет 21-24 сентября 2022 г. в Казани, традиционно выступают руководители Банка России, федеральных министерств и ведомств, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, топ-менеджеры банков, представители международных финансовых организаций.

Форум пользуется заслуженным вниманием банковского сообщества, регуляторов финансового рынка, органов исполнительной, законодательной власти и средств массовой информации.

Организатором события является Ассоциация банков России (Ассоциация «Россия»).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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