Сумму возврата налога с покупки жилья хотят увеличить в России

В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 6 млн рублей, до 4 млн в остальных регионах, сообщают «Известия».

Такую инициативу в правительство РФ и Минфин направили риелторы, предложение поддержали в Госдуме. Сейчас россиянам возвращают 13% с 2 млн, то есть 260 тыс. рублей. Последний раз лимит увеличивали в 2008 году, но с тех пор цены на жилье значительно выросли, поэтому авторы инициативы считают необходимым пересмотреть сумму. Мера социально значимая, она поддержит граждан, но на рынок недвижимости и цены существенного влияния не окажет, сказали эксперты.

В России предложили увеличить лимит, с которого делается имущественный налоговый вычет при приобретении недвижимости. Сейчас возвращается 13% максимум с 2 млн — 260 тыс. рублей. Такую инициативу премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и в Минфин направила федеральная компания «Этажи». «Известия» ознакомились с копией документа. Последний раз лимит увеличивали в 2008 году — с 1 млн до 2 млн рублей, но с тех пор цены на жилье в России в среднем выросли на 124% (только с марта 2020-го — на 52%), отметил директор компании Ильдар Хусаинов.

Поэтому лимит целесообразно увеличить до 6 млн в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской области и ряде северных и дальневосточных городов с более высокой средней стоимостью «квадрата», сказал он. Для остальных же регионов предложили поднять сумму до 4 млн рублей. Тогда выплаты с 6 млн вырастут до 780 тыс. рублей, с 4 млн — до 520 тыс.