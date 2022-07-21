Экспорт металлургической продукции стал почти бессмысленным – глава НЛМК

Ранее экспорт металлов был локомотивом даже при неопределенности и снижении цен на российском рынке, но сейчас они работают в обратную сторону, передает РБК цитату владельца Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина.

«Мы имели на всю металлургию 40% экспорта. Сейчас что произошло, во-первых, понятно, что часть экспорта закрылась для нас», — сказал он.

Более того, если раньше экспортные поставки были локомотивом даже при волатильности или снижении цен на российском рынке, то сейчас они работают в обратную сторону, добавил Лисин. «Фактически экспорт стал почти бессмысленным», — добавил он.

«[При этом] существующие азиатские направления, Китай, они достаточно сложные с точки зрения логистики, стоимости фрахта. В том числе китайская сегодня сталь (цены на сталь в Китае. — РБК) примерно сегодня по цене… на уровне себестоимости российской стали. Не секрет, что транспорт вырос и все остальное. Получается, что для многих предприятий выходит запредельная возможность поставки», — подчеркнул глава НЛМК.

«Остальное куда девать? Внутренний рынок никогда столько не потреблял. Соответственно, на внутреннем рынке помимо всего прочего и цены упали по разным причинам — в том числе и из-за большого профицита», — указал он.

По словам Лисина, на внутреннем рынке цены на некоторые виды продукции не соотносятся с рентабельностью, тогда как для поддержания производства на достойном уровне необходимо как минимум 15% рентабельности — в противном случае не будет возможности достойно поддерживать основные фонды, вести ремонтную программу, менять запчасти.

Глава НЛМК отметил, что сейчас значительно осложнилась возможность проведения инвестиционных программ. За первое полугодие 2022 года у НЛМК наблюдается снижение продаж от запланированных в бюджете практически под 1 млн т. По прогнозам компании, вся российская металлургия потеряет от 30 до 50%.