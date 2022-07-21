Доля нефтегазового сектора в российском ВВП стала максимальной

Вклад нефтегазового сектора в экономику России в январе—марте 2022 года достиг 21,7%, что стало наибольшим значением как минимум с 2017 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 4,4 п.п., сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

Валовая добавленная стоимость нефтегазового сектора (показывает соотношение показателей в ценах базисного периода) в первом квартале 2022 года увеличилась на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Предыдущий рекорд по доле нефти и газа в ВВП России был установлен во втором квартале 2018 года, тогда она достигла 21,5%. Минимальное значение было зафиксировано во втором квартале 2020-го на фоне обвала нефтяных цен — 12,6%.

Росстат также раскрыл и долю нефтегазового сектора по итогам 2021 года. Она впервые за три года показала рост, увеличившись до 17,4% по сравнению с 13,9% в 2020 году. При этом данные за 2020 год были пересмотрены с 15,3%.

Годовые данные по доле нефтегазового ВВП публикуются с 2021 года, однако квартальные показатели были рассчитаны Росстатом впервые. О том, что помощник президента Максим Орешкин поручил службе размещать более детальные данные по нефтегазовому и ненефтегазовому ВВП в публичном доступе, ранее писал РБК.

Под нефтегазовым сектором понимаются производственные единицы, которые осуществляют деятельность в сфере производства сырой нефти и газа и продуктов их переработки, а кроме того, производят товары и услуги, связанные с добычей нефти и газа, их транспортировкой и продажей, следует из методологии расчета. Расчет доли нефтегазового сектора производится путем деления суммы валовой добавленной стоимости сектора и налогов на продукты отрасли на размер ВВП.