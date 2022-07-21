Злоумышленники звонят гражданам под видом поддержки сотовой связи

Злоумышленники говорят, что номер абонента скоро перестанет действовать, рассказали в пресс-службе иркутского отделения Банка России.

Чтобы избежать отключения номера, человеку предлагают набрать на мобильном телефоне определенную комбинацию цифр. Однако в результате абонент подключает переадресацию звонков и текстовых сообщений, в том числе с СМС-кодами от банка, на номера мошенников. Это позволяет им получить доступ к дистанционному управлению банковским счетом и похитить деньги. Кроме того, мошенники могут сообщить, что гражданину необходимо переоформить договор об оказании услуг связи, поменять тарифный план на более выгодный, отключить платную услугу. Иногда злоумышленники сообщают, что поступила заявка о смене мобильного оператора с сохранением номера.

«Цель мошенников — получить у человека код для входа в его личный кабинет мобильного оператора и установить переадресацию, либо уговорить подключить ее самостоятельно. Поэтому если вам поступило сообщение с СМС-кодом, то сообщать его никому не нужно. Лучшим решением будет просто прервать такой разговор и позвонить в службу поддержки мобильного оператора по номеру, который указан на его официальном сайте», — прокомментировал управляющий отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.