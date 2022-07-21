Названы главные ошибки российских покупателей жилья в Турции

По итогам мая наши соотечественники приобрели в этой стране более 1,2 тыс. объектов недвижимости. Руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова рассказала о том, какие ошибки россиянами совершаются чаще всего при покупке жилья в Турции.

– Среди самых распространённых ошибок, которые россияне совершают при покупке жилья в Турции, выделяется поспешная покупка недвижимости для получения гражданства. Так, для этого официального статуса необходимо приобрести определенной стоимости и некоторые собственники натягивают цену своего объекта, хотя на самом деле он стоит дешевле, – Екатерина Сивова, руководитель проектов инвестиционной компании Garnet.

Ещё одной ошибкой является обращение к риэлторам, а не к юристам.

Также ошибкой является то, что просмотр объектов идёт только в тех объектах, которые показывает риэлтор. Например, риэлторы показывают объекты согласно собственной выгоде и размеру комиссии, которую им выплачивает застройщик. При этом без внимания останутся те комплексы, которые могут лучше подойти по расположению, условиям покупки и т. д.

Ещё одной ошибкой является покупка жилья без чёткого понимания цели. То есть квартиру можно купить для себя, для сдачи в аренду, для перепродажи, для получения гражданства. Это позволит подобрать оптимальный вариант. Например, не в каждом городе можно купить недвижимость и получить гражданство. Кроме того, недвижимость под гражданство должна принадлежать гражданину страны, который владеет им не менее 3 лет. Ещё необходимо получить свидетельство, что эта недвижимость не использовалась под получение гражданства. Или же если квартира использовалась, то необходимый срок для нового совершения подобной операции прошёл.

Также, например, покупая недвижимость для гражданства, которая при этом находится в прибрежной зоне, то это добавляет к цене 35 процентов. Это связано с тем, что стоимость которую показывают в договоре и реальную стоимость объекта значительно занижают.