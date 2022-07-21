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101 человек заболел коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Общее число больных с начала пандемии – 297 367.

Лидер по числу заражений – Иркутск (+48), второе место за Иркутским районом (+14), третье за Ангарском (+12), четвертое за Усольем-Сибирским (+9), пятое за Братском (+6). Заболеваемость в остальных населенных пунктах региона не превышает 4 случаев за сутки.

В медучреждениях остаются 232 пациента, выздоровел 61 человек, летальных случаев не зафиксировано.

Напомним, что ранее глава региона поручил министерству здравоохранения начать подготовку к новой волне инфекции. Проработать вопрос с койками, запасами лекарств и кислорода.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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