Объявлен тендер на строительство детской поликлиники в Иркутске

В Свердловском районе города Иркутска появится детская поликлиника на 500 посещений в смену, сообщает RosTender.info.

Тендер на строительство объявлен областным государственным казенным учреждением «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области».

Согласно документации, запроектированное здание детской поликлиники классифицируется как амбулаторно-поликлиническая организация и состоит из двух блоков: основного здания по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи детям (блок №1) и здания, в состав которого входит транспортная часть с набором различных функций, прачечная, участок по обращению с медицинскими отходами (блок №2). Оба блока здания объединены подвальным этажом. Нормативная продолжительность строительства в две смены – двадцать два месяца, из них подготовительный период составляет – три месяца.

Источником финансирования – средства бюджета Иркутской области. Заявки на участие в тендере можно подавать до 28 июля. С победителем заключат контракт на 1,125 млрд рублей.