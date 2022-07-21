Выпуск госдолга планирует возобновить Минфин в сентябре – «Ведомости»

Минфин планирует вернуться на долговой рынок в III квартале, рассказал «Ведомостям» близкий к правительству источник.

По его словам, ведомство возобновит размещение облигаций федерального займа (ОФЗ), после того как будут одобрены бюджетные проектировки. Правительство должно согласовать их до конца сентября.

Недавно депутаты одобрили продление сроков внесения проекта бюджета в Госдуму. В этом году правительство сможет представить пакет документов на рассмотрение парламента до 1 октября. Ранее сроки были ограничены 15 сентября. Другой источник, также близкий к кабинету министров, подтвердил, что Минфин в ближайшие месяцы готовится возобновить размещение ОФЗ. По его словам, это произойдет не позднее октября. Источник также уточнил, что ведомство вернется к заимствованиям, после того как «рынок увидит бюджетные проектировки». «Сначала должны быть ответы на вопросы инвесторов, потом – размещения», – пояснил собеседник «Ведомостей».

Оба источника уверяют, что решений по конкретным суммам заимствований пока нет. Ключевая, по их словам, задача – протестировать рынок. Цели по размеру размещений не ставится, речь больше «про постепенное возвращение на рынок и выход на нормальные объемы заимствований с 2023 г.», заявил один из собеседников «Ведомостей». По его словам, инвесторам требуется время на адаптацию своей политики к возобновлению аукционов. Лучше выходить плавно, а не размещаться «махом после Нового года», резюмировал он. Представитель Минфина заявил, что в ведомстве не исключают возможности выхода на внутренний рынок в этом году, однако предметно обсуждать это можно будет только после утверждения новых параметров бюджетного правила, а также с учетом рыночной ситуации.

Риски при возобновлении Минфином заимствований будут минимальные, если сохранится текущая динамика, в том числе курс на снижение ключевой ставки и, как следствие, ставок на финансовом рынке, и не появятся новые негативные факторы, заявил «Ведомостям» представитель Счетной палаты.