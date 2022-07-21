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Социальная политика БрАЗа признана лучшей в отраслевом конкурсе Минпромторга

БрАЗ стал победителем в XIХ отраслевом конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности», проводимом ГМПР совместно с Минпромторгом.

Вручение дипломов Министерства промышленности и торговли России, Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса и Горно-металлургического профсоюза России прошло в большом концертном зале московского гостиничного комплекса «Космос».   

Организаторы конкурса признали Братский алюминиевый завод лучшим в направлении «Социально-экономическая эффективность коллективного договора».  

- Победа в отраслевом конкурсе - очень высокая оценка социальной политики, которую ведет завод, - комментирует управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. - Наполняемость коллективного договора, четкое выполнение всех условий, направленных на расширение соцпакета - все это позволило нам стать ведущим социально направленным предприятием в отрасли.

Ключевые пункты коллективного договора - ежесменная дотация на питание, проезд к месту работы и обратно за счет средств предприятия, оздоровление и отдых заводчан, компенсация аренды жилья для иногородних, материальная помощь. С 2020 года возобновлена корпоративная жилищная программа, инициированная ранее основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска. Компания выплачивает за сотрудника половину ипотечного кредита.

Еще одна мера поддержки, которая была введена с июля 2022 года на уровне компании – ежемесячная выплата в размере 10 тысяч рублей семьям, в которых воспитывают детей-инвалидов.  На БрАЗе получателями выплаты стали 30 сотрудников. 

- Победа в направлении «Социально-экономическая эффективность коллективного договора» - это совместная заслуга: и работодателя, который наполняет коллективный договор, и профсоюзной организации, которая проявляет инициативу по сохранению существующих льгот, которые отражены в договоре, - говорит председатель профкома БрАЗа Сергей Сковпин. - БрАЗ сегодня это не только стабильная зарплата намного выше средней по региону, но и широкий перечень льгот и компенсаций.    

Отметим, что ранее БрАЗ трижды становится победителем престижной премии Минпромторга в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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