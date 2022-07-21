Кто чаще всего готов сменить профессию в 2022 году

Служба исследований hh.ru выяснила, представители каких профессий чаще всего мечтают сменить сферу деятельности в нынешнем году.

Результаты опроса показали, что сменить профессию и начать все «с нуля» в 2022 году готовы больше трети опрошенных иркутян (36%). Для сравнения, в целом по России таких чуть меньше, 33%.

При этом, среди рядовых специалистов подобные планы встречаются чаще (36%), нежели среди руководителей и управленцев (24%). Более активны в карьерных изменениях мужчины (35%), тогда как среди женщин такие намерения есть у 33% опрошенных.

Любопытно, как возраст влияет на популярность подобных шагов. Так, опрос показал, что именно молодые соискатели легче всего идут на смену профессии – 44% респондентов в возрасте 18-24 года, и 40% - в возрасте 25-34 года. А консервативность в данном вопросе проявляют обычно работники старше 55 лет, среди них лишь 15% согласятся получить новый опыт в другой профессии.

Наименьшую лояльность к своей специальности и самую высокую готовность поменять ее на другую продемонстрировали сотрудники ресторанно-гостиничного направления (44%), следом за ними идут специалисты по продажам и обслуживанию клиентов (42%) и представители сферы производства и сервисного обслуживания (41%). Кроме того, к переменам готовы 40% рабочих и столько же сотрудников из сферы административного персонала.

Наоборот, верность профессии чаще всего сохраняют hr-специалисты и медики (среди них лишь 23% готовы к смене специальности), IT-специалисты (24%) и строители (25%). Также высокую лояльность своему делу показали специалисты по закупкам (26%) и юристы (27%).

Напомним, по итогам июня в число самых дефицитных специалистов в Иркутской области вошли кадры по добыче сырья, строители, рабочий персонал, медики, специалисты по продажам, производственники, кадры из сферы образования, водители и логисты, специалисты по инсталляциям и сервису, домашний персонал, специалисты по консультированию, банковские служащие, специалисты из сферы гостеприимства и ресторанов, работники для фитнес-центров и салонов красоты: в данных профсферах на каждое предложение о работе приходится менее двух потенциальных кандидатов, при норме 5-6 кандидатов на вакансию.