Самый дешёвый апартамент на Пальме Джумейра в Дубае обойдётся в 15,5 млн рублей

Эксперт объяснил любовь россиян к этому острову.

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали предложение недвижимости, расположенное на Пальме Джумейра, и выяснили, за сколько в этой локации продаются самые дешёвые и дорогие объекты. В июле 2022 года на искусственных островах Пальма Джумейра в Объединённых Арабских Эмиратах экспонируется около 370 объектов недвижимости.

Стартовый бюджет покупки в этой премиальной локации на данный момент составляет 15,5 млн рублей. Этот бюджет позволит приобрести апартамент площадью 38 квадратных метров, который располагается на 10 этаже 15-этажного комплекса. Данный проект располагается на стволе Пальма Джумейра.

Наиболее дорогой объект в этой локации оценивается на данный момент в 3,9 млрд рублей по актуальному на данный момент курсу валют. Этот бюджет позволит приобрести пятикомнатный пентхаус площадью 3,1 тыс. квадратных метров.

«С момента начала строительства Пальма Джумейра привлекает российских покупателей. На острове располагается вся необходимая инфраструктура: рестораны, пристани, торговые центры, спортивные сооружения, клубы, отели. Безусловно, одним из самых элитных мест для жилья в Дубае является именно Пальма. Жилые районы находятся на листьях и включают в себя несколько тысяч особняков городского типа, а также комплексы с резиденциями», – отметил генеральный директор компании Skolkovo Realty Борис Борискин.

Эксперт добавил, что Пальма привлекает россиян больше как место для жизни: шикарные пляжи, вся инфраструктура и приватность — то, что находят для себя покупатели на острове.