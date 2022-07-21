Выход на работу из отпуска чаще вызывает стресс у врачей и эйчаров

Выходя из отпуска, чаще всего беспокойство испытывают врачи и HR-менеджеры, реже всего — охранники и воспитатели. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob экономически активные россияне из всех округов страны рассказали, испытывают ли стресс в первые дни выхода из отпуска.

3 из 10 россиян испытывают стресс, приступая к рабочим обязанностям после отпуска: «Приходится срочно наверстывать упущенное»; «Иногда неловко перед коллегами, которые подхватывают работу на время моего отпуска». Женщины чаще мужчин жалуются, что испытывают беспокойство в первые дни выхода на работу после отпуска (35 и 28% соответственно). Реже всего на постотпускной стрессовый синдром жалуются россияне старше 45 лет и те, кто зарабатывает от 80 тыс. руб. в месяц (по 27%).

Впрочем, для большинства россиян выход на работу после отпуска не является стрессом (59%): «Наоборот, отдохнувший, заряженный, полный сил. Готов к новым трудовым рекордам!»

Среди представителей распространенных профессиональных групп наиболее подвержены стрессу после отдыха врачи и HR-менеджеры (по 42%). Испытывают стресс, выходя на работу из отпуска, 4 из 10 маркетологов и столько же менеджеров по продажам. Возвращение на работу после отпуска сопровождается стрессом для 39% бухгалтеров, а вот среди главных бухгалтеров таковых уже заметно меньше (25%). «Не хожу в отпуск в периоды сдачи отчетности. Делегирую свои обязанности, планирую загрузку отдела, остаюсь на связи», — комментируют руководители.

Меньше всего же тех, кто испытывает беспокойство, выходя на работу из законного отпуска, — среди охранников и воспитателей (по 19%), дизайнеров (24%) и программистов (25%).