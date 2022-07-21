Новую депутатскую группу «Иркутск социальный» создали в городской думе

В состав группы вошли депутаты Андрей Стрельцов, Ольга Клевцова, Максим Булдаков. Руководителем «Иркутска социального» стал Ростислав Белых, рассказали в пресс-службе думы.

Среди задач объединения:

участие в разработке нормативно-правовых актов по вопросам социальной политики Иркутска,

разработка предложений муниципальных программ,

контроль за выполнением решений думы по социальным вопросам.

Также в связи с тем, что депутаты Андрей Стрельцов, Ольга Клевцова и Ростислав Белых вышли из коммунистической партии и в ее составе осталось менее трех человек, комиссия приняла решение о прекращении деятельности данного объединения.